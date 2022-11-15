Падения инфляции оказывает давление на доллар США. Данные по розничным продажам в центре внимания

Ноябрь 15, 2022 13:37

Доллар США ослаб по отношению к основным валютам после того, как в октябре уровень инфляции в США снизился, и трейдеры стали закладывать в цену возможность небольшого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Однако рынок, возможно, опережает сам себя, учитывая ястребиную риторику ФРС и ее нежелание слишком быстро смягчать денежно-кредитную политику.

Следующее важное событие для доллара США произойдет в среду, когда будут опубликованы данные по розничным продажам за октябрь. Согласно прогнозу рынка, продажи вырастут на 1% по сравнению с 0% в сентябре.

Окажут ли результаты поддержку или усилят понижательное давление на курс доллара США? На момент написания статьи, доллар США по-прежнему довольно силен по сравнению с такими валютами, как евро, фунт стерлингов, юань и иена, и если данные по розничным продажам преподнесут сюрпризы, возможно, мы увидим сильные колебания доллара США.

Если говорить о валютных кросс-курсах с иеной, предварительные темпы роста Японии за третий квартал еще должны быть заложены в стоимость валюты. Квартальные результаты оказались хуже ожиданий: произошло падение с 1,1% ранее до уровня -0,3%, при этом, по прогнозам, должен был быть достигнут уровень 0,3%. Рост в третьем квартале в Японии в годовом исчислении составил -1,2% по сравнению с 4,6% ранее. Это может ослабить валютные кросс-курсы с иеной в краткосрочной перспективе, особенно на фоне укрепления доллара США.

Сегодня утром были опубликованы данные по промышленному производству Китая за октябрь: темпы роста составили 5% в годовом исчислении по сравнению с 6,3% ранее. Аналитики прогнозировали уровень 5,2%, но, похоже, политика нулевой терпимости к COVID в стране замедлила промышленное производство больше, чем ожидалось. Это может оказать давление на валютные пары с юанем в краткосрочной перспективе.

Также сегодня утром были опубликованы важные новости для фунта стерлингов: уровень безработицы в стране за сентябрь оправдал ожидания и составил 3,6% по сравнению с 3,5% в предыдущем месяце. Относительно устойчивый сектор занятости может поддержать стоимость фунта стерлингов.

Еще одно важное событие, затрагивающее фунт стерлингов, произойдет в среду, когда будет опубликован отчет об уровне инфляции в годовом исчислении за октябрь. Ранее инфляция достигла 10,1%. Рынки прогнозируют рост до 10,7%, а некоторые – до 11%. Если инфляция поднимется до этих уровней, это повысит вероятность дальнейшего повышения процентной ставки Банком Англии. Если уровень инфляции в Великобритании окажется неожиданно низким или высоким, это может вызвать колебания валютных кросс-курсов с фунтом стерлингов.

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