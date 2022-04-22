Сколько будет продолжаться падение акций Netflix?

Апрель 22, 2022 16:00

Во время пандемии акции компании Netflix занимали завидное место в портфелях инвесторов, именно поэтому ее эпичное падение в первом квартале 2022 года стало почти таким же зрелищным, как и ее блокбастеры.

Главным препятствием на пути компании стало падение ее выручки в связи с меньшим числом подписчиков из-за жесткой конкуренции со стороны других стриминговых сервисов, как, например, Disney, Apple, Amazon и HBO, являющимися более авторитетными брендами в индустрии развлечений. Кроме того, многие страны отменили карантин, поэтому люди меньше времени проводят дома и больше — в поездках или на работе.

«После достижения рекордных максимумов 17 ноября на уровне $700,33 за акцию компания потеряла 67,09% стоимости, при этом падение в 2022 году составило 62,45% по сравнению с ростом на 11,41% в 2021 году», — отметил аналитик Admirals Роберто Рохас.

Эффект пандемии сходит на нет

Рост числа подписчиков Netflix, связанный с пандемией, прекратился в первом квартале текущего года, и число подписчиков достигло 221,6 млн по сравнению с прогнозируемыми 224,5 млн подписчиков. Доходы Netflix также пострадали из-за того, что многие делились своими данными для использования своих учетных записей.

Источник: MetaTrader 5, акции Netflix, график за 5 лет (Weekly). По состоянию на 22 апреля 2022 г.

«С технической точки зрения цена в настоящее время торгуется на уровнях, невиданных с 2018 года, рядом с важным уровнем поддержки (нижняя красная полоса) около 230 долларов США за акцию. Очень важно следить за ценой на данном уровне, поскольку его потеря может привести к дальнейшему откату, в результате чего цена двинется по направлению к следующим уровням поддержки на отметке 200 и 130 долларов за акцию», — сказал Роберто Рохас.

Реальные результаты деятельности Netflix

Перспективы акций неясны, поскольку цена основывается на оценке реальных результатов компании со стороны инвесторов. Конкурентные преимущества Netflix заключаются в ее креативности и популярности среди зрителей, а контент компании привлекает любителей развлечений по всему миру.

Как долго может продолжаться падение? По словам Роберто Рохаса, нисходящий тренд может продолжиться, если цена будет пробивать уровни поддержки вниз. «Это резкое снижение привело к потере нескольких важных уровней поддержки, включая пробитие 200-периодной скользящей средней вниз, а также нисходящее пересечение ее скользящих средних, подтверждавшее пробитие за пробитием».

Возможно ли восстановление? «Если цена не сможет оставаться выше 330 долларов за акцию постоянно, настроения рынка будут негативными», — сказал Роберто Рохас.

С другой стороны, в долгосрочной перспективе у Netflix может все наладиться: прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков, а финансовый директор Netflix Нойманн заявил, что компания рассчитывает на рост числа подписчиков и доходов в течение всего 2022 года.

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