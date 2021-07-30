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Дебют акций Robinhood на бирже Nasdaq не вышел грандиозным

Июль 30, 2021 16:30

В четверг на фондовой бирже Nasdaq состоялся долгожданный дебют Robinhood. Но все пошло не совсем по плану. 

Примерно в 12:30 по EDT (17:30 по BST) акции начали торговаться на уровне 38 долларов, нижней границы диапазона от 38 до 42 долларов. К 12:35 цена акций упала на 9%. 

Цена акций восстановилась после падения, но к моменту закрытия рынка в 16:00, акции Robinhood упали более чем на 8%. Цена закрытия составила 34,82 доллара, рыночную капитализацию Robinhood – 29 млрд долларов. 

Несмотря на разочарование в первый день, акции Robinhood стали одними из самых торгуемых акций в США в четверг: было куплено и продано более 100 млн акций. Сообщается, что сама компания продала 52,4 млн акций, собрав почти 2 млрд долларов.  

Источник: Admirals MetaTrader 5, Robinhood, M1 – Диапазон данных: 29 июля 2021 г. по состоянию на 30 июля 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Компания Robinhood, чья деятельность направлена на «демократизацию инвестирования» за счет отмены комиссий брокеров и минимальных сумм депозита для открытия счетов, стала популярной с началом пандемии, и многие молодые трейдеры стали клиентами этого брокера.  

В отличие от некоторых недавних IPO технологических компаний, для Robinhood 2020 год был прибыльным: чистая прибыль составила 7,45 млн долларов, а чистая выручка – 959 млн долларов. 

Однако, несмотря на эти положительные факторы, многие инвесторы по-прежнему опасались инвестирования в акции компании из-за оценки стоимости ее акций в 31,8 млрд долларов и текущих проблем с регулирующими органами США. 

В прошлом месяце Служба регулирования отрасли финансовых услуг оштрафовала Robinhood на 70 млн долларов за рассылку «ложных и вводящих в заблуждение» сообщений своим клиентам. В 2020 году

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) оштрафовал их на 65 млн долларов за введение клиентов в заблуждение. 

Кроме того, основной источник доходов компании - это неоднозначная практика оплаты потока ордеров, которая, по сути, заключается в передаче сделок своих клиентов маркет-мейкерам. Есть опасения, что такая практика станет мишенью для регулирующих органов, учитывая что председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер раскритиковал ее. 

Сможет ли Robinhood продолжить рост в постпандемическом мире также остается под вопросом. Во многом недавний успех компании можно объяснить тем фактом, что из-за карантина, многие из нас оставались, но когда жизнь вернется в обычное русло, сохранит ли его целевая аудитория, состоящая из молодых людей, интерес к инвестированию? 
 
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Автор перевода: Svetlana Scherbakova