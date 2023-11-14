Отчет по ИПЦ в США в центре внимания

Ноябрь 14, 2023 14:39

Октябрьский отчет по ИПЦ в США, который будет опубликован сегодня, привлекает внимание инвесторов и трейдеров по всему миру. Некоторые аналитики предполагают, что общая инфляция, скорее всего, составит 3,3% в годовом исчислении, продолжая снижение, длящееся уже несколько месяцев.

Однако они также отмечают, что инфляция может остаться на уровне около 3% в ближайшие месяцы, в результате чего Федеральная резервная система США (ФРС) будет вынуждена принять дополнительные меры. Комментируя сегодняшнюю публикацию данных, экономисты Commerzbank написали в своем отчете: «Инфляция должна серьезно положительно удивить рынки, чтобы придать заметный положительный импульс доллару США».

Данные Национальной статистической службы (ONS) показали, что количество вакансий в Великобритании сокращается 16-й месяц подряд, но пока остается выше допандемического уровня. Аналитики ONS подчеркнули, что «на фоне снижения инфляции в последнем квартале реальная заработная плата сейчас растет самыми быстрыми темпами за два последних года».

Октябрьский отчет по индексу потребительских цен в США

Ожидается, что сегодня Федеральное бюро статистики труда США опубликует данные об инфляции ИПЦ в стране. Аналитики прогнозируют, что инфляция составит 0,1% в месячном исчислении. Если эта цифра подтвердится, она будет значительно ниже сентябрьского показателя в 0,4%.

Базовая инфляция индекса потребительских цен (без учета продуктов питания и энергии), по прогнозам, останется на уровне 4,1% в годовом исчислении и 0,3% в месячном исчислении. Некоторые экономисты предполагают, что более низкие общие показатели инфляции в октябре могут повысить цены на акции и оказать некоторое давление на доллар США.

Октябрьский отчет по индексу потребительских цен в Великобритании

Ожидается, что в среду Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) объявит данные по индексу потребительских цен в Великобритании за октябрь. Высокие показатели инфляции в начале года, а также растущие процентные ставки оказывают давление на денежно-кредитную политику Банка Англии, в то время как правительство оценивает способы обеспечения экономического роста.

Экономисты предполагают, что общая инфляция составит 4,8% в годовом исчислении и 0,1% в месячном исчислении. Экономисты ING предполагают: «Если мы не увидим крайне неожиданного роста как инфляции в сфере услуг, так и показателей заработной платы на следующей неделе, мы думаем, что Банк снова сохранит ставки неизменными в декабре».

Цены на нефть выросли на 1% на фоне отчета ОПЕК+

Организация стран-экспортеров нефти и союзников (ОПЕК+) пересмотрела глобальную добычу нефти в сторону увеличения, несмотря на опасения, связанные со слабой китайской экономикой, которая может нанести ущерб спросу на нефть.

Напротив, в отчете Управления энергетической информации США говорится, что добыча нефти в США снизится вопреки прогнозам, виной чему является снижение спроса.

Мнения Morgan Stanley и Goldman Sachs по поводу снижения ставок разнятся

Экономисты Morgan Stanley выразили уверенность в том, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки, начиная с июня 2024 года, и продолжит снижение ставок на 25 базисных пунктов (б.п.), начиная с последнего квартала года.

Напротив, аналитики Goldman Sachs предположили, что ФРС начнет со снижения ставки на 25 б.п. в четвертом квартале 2024 года и продолжит небольшие снижения ставок до середины 2026 года.

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.