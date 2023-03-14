Всеобщее внимание обращено на отчет по ИПЦ в США

Март 14, 2023 14:20

Крах американских банков SVB и Signature, а также отчет по ИПЦ в США, который будет опубликован сегодня, привлекают внимание инвесторов. Некоторые рыночные аналитики предполагают, что Федеральная резервная система США может приостановить свой план по ужесточению денежно-кредитной политики, чтобы избежать начала нового банковского кризиса.

Данные, опубликованные сегодня Национальной статистической службой, показали, что за три месяца (до января) уровень безработицы в Великобритании упал до 3,7%. Экономисты отмечают, что количество вакансий сокращается восьмой месяц подряд, а компании обвиняют экономические факторы в сдерживании найма новых сотрудников.

Отчет по ИПЦ в США представление об экономике

Сегодня Федеральное бюро статистики труда США опубликует отчет об инфляции за февраль. Экономисты прогнозируют, что общая инфляция ИПЦ составит 6% в годовом исчислении и 0,4% в месячном исчислении. Стоит отметить, что инфляция в январе составила 6,4%, превзойдя ожидания аналитиков.

FedWatch Tool указывает на повышение ставки ФРС

В понедельник инструмент FedWatch Tool от CME Group указал на 72%-ю вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании ФРС, в результате чего базовая ставка составит 4,75%-5,00%. Тем не менее, к декабрю 2023 года рыночные аналитики видят снижение на 75 базисных пунктов от уровня мартовского пика.

Goldman Sachs: не ждите повышения ставки ФРС в марте

В отчете для клиентов аналитики Goldman Sachs заявили, что ФРС вероятнее всего не станет повышать процентную ставку на своем предстоящем заседании совета директоров 22 марта. «В свете последних событий в банковской системе мы склоняемся к тому, что FOMC не будет повышать ставку на следующем заседании 22 марта». Однако они отметили, что по-прежнему ожидают повышения ставок на 0,25% в мае, июне и июле.

Президент США Джо Байден обещает развеять опасения

Выступая перед журналистами в Вашингтоне, Джо Байден заявил, что вклады и банковская система США в безопасности. Президент США отметил: «Я собираюсь попросить Конгресс и органы банковского регулирования ужесточить правила банков, чтобы снизить вероятность повторения такого рода банкротства банков». Он также подчеркнул, что пакет мер по спасению банка SVB не затронет налогоплательщиков, и добавил, что руководство банка будет уволено, а инвесторы не будут защищены.

Отчет о розничных продажах в Китае будет опубликован в среду

Ожидается, что Национальное бюро статистики Китая опубликует данные о розничных продажах за январь и февраль. Аналитики рынка предполагают, что за первые два месяца 2023 года розничные продажи выросли на 3,5% в годовом исчислении.

Bloomberg сообщил, что глава Национального бюро статистики проинформировал членов Всекитайского собрания народных представителей, что экономические данные за январь и февраль, включая промышленное производство и розничные продажи, показали заметное улучшение.

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.