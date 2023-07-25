Отчет об индексе потребительских цен Австралии даст представление о дальнейших действиях РБА

Июль 25, 2023 13:42

Данные по индексу потребительских цен в Австралии за второй квартал текущего года, которые будут опубликованы в среду утром, могут повлиять на решение Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке, запланированное на август.

Отчет по инфляции в Австралии, вероятно, отойдет на второй план после того, как позднее на этой неделе станут известны решения Федеральной резервной системы США (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии по процентным ставкам.

Сегодня утром наблюдался рост китайских акций после того, как в понедельник Политбюро Китая пообещало усилить поддержку увеличения внутреннего потребления.

Отчет об индексе потребительских цен Австралии за второй квартал 2023 г.

В среду утром Австралийское бюро статистики опубликует данные по индексу потребительских цен в стране. Экономисты ожидают, что во втором квартале инфляция составит 6,2% в годовом исчислении, что ниже показателя 7%, зафиксированного в первом квартале. Они также считают, что инфляция могла снизиться до 1% (с 1,4%) в квартальном исчислении.

На своем последнем заседании по денежно-кредитной политике РБА решил оставить процентную ставку без изменений, поэтому рыночные аналитики предполагают, что данные о потребительских ценах могут вынудить его повысить ставку на предстоящем заседании в августе. Уровень безработицы остается на многолетнем минимуме, а показатели инфляции по-прежнему далеки от целевого уровня РБА.

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на сырую нефть

Отчет, опубликованный Goldman Sachs, показал, что его аналитики прогнозируют рост цен на сырую нефть в ближайшем будущем. Аналитики GS писали, что небывало высокий спрос на рынках нефти может привести к «значительному дефициту». В июне Международное энергетическое агентство прогнозировало, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,4 млн баррелей в день в 2023 году, превысив рост на 2,3 млн баррелей в день в прошлом году.

Выступая перед CNBC, руководитель отдела нефтяных исследований GS сказал: «Ключевым моментом здесь для инвесторов является то, что при такой высокой неопределенности спроса на нефть инвесторы могут потребовать премию, чтобы компенсировать повышенный риск. В третьем квартале мы ожидаем значительный дефицит объемом около 2 млн баррелей в день, поскольку спрос приближается к рекордно высокому уровню». В отчете GS прогнозируется, что к концу 2023 года цены на сырую нефть вырастут до 86 долларов США за баррель.

Лидеры Китая: экономика столкнется с новыми вызовами

Поскольку данные по китайской экономике, пока только выбирающейся из эпохи Covid-19, указывают на ухудшение внутреннего спроса, некоторые аналитики задаются вопросом, окажутся ли планы по возрождению экономики успешными.

Политбюро Китая заявило, что будет поддерживать стабильный обменный курс юаня, активно расширяя условия внутреннего спроса. Они также подчеркнули, что внешняя среда сложна и сурова, добавив, что они продолжат проводить рациональную денежно-кредитную политику.

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