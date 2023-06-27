Инвесторы внимательно следят за отчетом о заказах на товары длительного пользования (DGO) в США

Июнь 27, 2023 14:36

Данные по заказам на товары длительного пользования в США, отчеты по инфляции в Канаде и Австралии будут одними из самых важных публикаций данных сегодня и завтра. Аналитики предполагают, что пессимистичный характер статистики по заказам на товары длительного пользования может повлиять на курс доллара США по отношению к его конкурентам.

В отчете Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном сегодня утром, говорится, что рост корпоративных прибылей является причиной почти половины роста инфляции в Европе за последние два года. В Великобритании аналитики Bloomberg Economics предполагают, что повышение ставок Банком Англии может подтолкнуть экономику к рецессии к концу 2023 года.

Согласно сообщению CNBC, премьер-министр Китая Ли Цян сказал, что страна пока находится на пути к достижению своей годовой цели по росту около 5%, добавив, что рост экономики во втором квартале, как ожидается, будет быстрее, чем в первом.

Заказы на товары длительного пользования в США в мае, вероятно, упали

Во вторник Бюро переписи населения США опубликует отчет о заказах на товары длительного пользования за май. Аналитики рынка ожидают, что заказы упадут на 1%, в отличие от апрельского роста на 1,1%. Отчет о заказах на товары длительного пользования отображает увеличение или уменьшение заказов на товары, срок эксплуатации которых составляет более трех лет.

Цифры отчета о заказах на товары длительного пользования считаются важными индикаторами состояния экономики. Следует отметить, что индекс цен в производственном секторе от ISM сокращался семь месяцев подряд. Экономисты предполагают, что экономическая неопределенность и высокие показатели инфляции способствовали снижению спроса на капитализируемые расходы.

Инфляция в Канаде в мае упала?

Во вторник Банк Канады и Статистическое управление Канады опубликуют данные по инфляции. Экономисты прогнозируют общий показатель инфляции Статистического управления Канады в мае на уровне 3,4% в годовом исчислении по сравнению с 4,4% в апреле. Ожидается, что оба отчета по основным показателям индекса потребительских цен в месячном исчислении покажут рост на 0,5%.

В прошлом месяце Банк Канады решил возобновить ужесточение денежно-кредитной политики, повысив процентные ставки, несмотря на то, что он был одним из первых центральных банков, который весной пообещал пересмотреть свою стратегию. Аналитики Bank of Montreal (BMO) заявили, что снижение инфляции станет хорошей новостью, но не развеет опасений Банка Канады. Поэтому они предполагают, что может произойти еще одно повышение ставок. Совет Банка Канады объявит о своем решении по процентной ставке 12 июля.

Ежемесячный отчет по индексу потребительских цен Австралии

В среду утром Австралийское бюро статистики опубликует ежемесячный отчет по CPI за май. Экономисты прогнозируют, что общая инфляция составит 0,2% в месячном исчислении, а годовая общая инфляция снизится с 6,8% до 6,3%.

Комментируя инфляцию в Австралии и политику Резервного банка Австралии, аналитики ING написали в отчете: «Следуя рекомендациям протокола Резервного банка Австралии в июне, где решение о повышении было взвешенным, это снижение инфляции предполагает, что июль вполне может дать банку шанс на паузу».

Ifo: индекс делового климата Германии падает второй месяц подряд

Индекс делового климата от Ifo упал до 88,5 в июне по сравнению с 91,5 в мае, зафиксировав большее падение, чем ожидалось. Опрос аналитиков Reuters предсказал падение до 90,7. Комментируя опрос, глава Ifo сказал, что «настроения в экономике Германии заметно ухудшились», в то время как другие аналитики, работающие в немецком институте, отметили, что высокие процентные ставки сдерживают спрос, а экспортные ожидания отрасли значительно снижаются.

В последнем ежемесячном отчете Бундесбанка прогнозируется, что рецессия скоро завершится, поскольку ВВП «незначительно вырастет» во втором квартале после сокращения в октябре-декабре и январе-марте. Центральный банк Германии прогнозирует, что экономика Германии сократится на 0,3%, после чего последует небольшое восстановление на 1,2% в 2024 году и на 1,3% в 2025 году.

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