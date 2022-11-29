ОПЕК+, ограничения цен на нефть и политика Китая в отношении Covid

Ноябрь 29, 2022 13:55

Похоже, наступает решающий период для мирового рынка нефти.

За последние месяцы цены на сырую нефть рухнули из-за роста опасений по поводу глобального спроса. Похоже, что не только многие страны движутся к рецессии, но и Китай, крупнейший в мире импортер нефти, продолжил проводить свою агрессивную политику нулевой терпимости к Covid.

Это привело к падению цен на нефть до самого низкого уровня с января 2022 года, что, в свою очередь, породило предположениям о возможном договоре ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи нефти на встрече 4 декабря с целью поддержки цен на нефть.

Воскресная встреча ОПЕК+ состоится за день до того, как Европа введет запрет на поставки российской нефти. Этот пакет санкций также содержит запрет для европейских компаний, занимающих лидирующие позиции на рынке страхования нефтяных танкеров, страховать суда, перевозящие российскую нефть в третьи страны, за исключением случаев, когда сырая нефть обменивается по цене, устанавливаемой Западом.

Следовательно, в силу вступит лимит цен на российскую нефть — шаг, направленный на ограничение доходов России от нефти и одновременное сохранение важных поставок сырой нефти на мировой рынок с целью избежания скачка цен на нефть.

Однако некоторые страны уже заявили, что не будут участвовать в этом, а значит, российскому правительству нужно будет найти нефтяные танкеры, которые смогут перевозить нефть без западной страховки. Если сделать это окажется трудно, это повлияет на глобальное предложение, и цены, вероятно, вырастут.

TradingView - Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Источник:

Между тем, после массовых беспорядков по всей стране, появились слухи о том, что Пекин, возможно, готов смягчить свой подход нулевой терпимости к Covid-19. Сегодняшние новости о том, что власти намерены повысить уровень вакцинации среди пожилых людей, многие интерпретировали как предвестник возобновления нормального функционирования китайской экономики.

По слухам, цены на нефть выросли более чем на 2%, акции Гонконга выросли во вторник утром, а индекс Hang Seng по итогам торговой сессии вырос на 5,24%.

Это предположение может поддержать цену акций Apple, которая упала на 4,5% за две последние сессии после сообщений о том, что ограничения в связи с Covid-19 в Китае могут привести к серьезному сокращению производства iPhone.

В октябре недовольство строгой политикой в отношении Covid и заработной платой побудило тысячи сотрудников Foxconn (крупнейший производитель iPhone) начать протесты против своего руководства, что привело к столкновениям и массовым увольнениям рабочих.

Ранее в этом месяце Apple опубликовала заявление, в котором говорилось, что ее завод в Чжэнчжоу «работает, но его производительность значительно снижена».

Если Китай не объявит об отказе от своей текущей политики в отношении Covid-19, Apple и другие компании, работающие в стране, скорее всего, продолжат сталкиваться с производственными проблемами. Поэтому важно наблюдать за тем, как рынок отреагирует на последние слухи после открытия Уолл-Стрит.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Apple, Weekly – Диапазон данных: 3 апреля 2016 г. — 28 ноября 2022 г. по состоянию на 29 ноября 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



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