Опасения по поводу дефляции в Китае усиливаются

Август 08, 2023 14:15

Неделя началась спокойно, без выхода важных экономических данных, кроме отчета по инфляции в Китае, который будет опубликован в среду. Инвесторы и трейдеры сосредоточились на данных по инфляции в США и ВВП Великобритании, которые станут известны в конце недели.

Сегодня утром торговые данные из Китая показали, что опасения по поводу восстановления экономики страны небезосновательны. Правительственный отчет в Японии показал, что торговый баланс вырос до положительного сальдо в размере 328 млрд иен, что привело к достижению общего положительного сальдо пятый месяц подряд.

Индекс потребительских цен в Китае снизился в июле?

В среду у инвесторов будет возможность ознакомиться с отчетом по CPI в Китае за июль. Экономисты предполагают, что инфляция снизилась на 0,5% в годовом исчислении, в то время, согласно их прогнозам, в месячном исчислении она останется стабильной на уровне 0%. Похоже, что китайская экономика переживает непростой период после возобновления работы компаний в стране в начале 2023 года, при этом правительство обещает стимулировать ее рост за счет различных экономических политик.

Аналитики ING написали в отчете, опубликованном 3 августа, следующее: «Мы ожидаем, что июльский индекс потребительских цен в Китае почти не изменится, поскольку недавно принятые правительством меры еще не вступили в силу. Хотя Политбюро подтвердило поддержку экономики, мы ждем дальнейших подробностей об указанных мерах. Между тем, мы ожидаем, что инфляция PPI останется отрицательной. Несмотря на недавний рост цен на нефть, цены на добычу и производство, вероятно, упадут еще больше, о чем свидетельствуют данные, опубликованные на этой неделе (Caixin и цены на недвижимость)».

Экспорт и импорт Китая упали в июле

Таможня Китая объявила, что стоимость экспорта в июле упала на 14,5% в годовом исчислении, а стоимость импорта — на 12,4%. Обе цифры не оправдали ожиданий аналитиков, которые предполагали, что стоимость экспорта упадет на 12,5%, а стоимость импорта — на 5%.

В отчете CNBC говорится, что стоимость китайского экспорта в США упала на 23,1% в годовом исчислении, а стоимость экспорта в еврозону упала на 20,6%. Экономисты Economist Intelligence Unit сообщили журналистам Reuters, что «экономисты могут неправильно понимать факторы, влияющие на цены, которые лежат в основе сырьевых товаров, доминирующих в китайском импорте. Например, Китай импортирует больше нефти, но по более низким ценам, в результате чего объем сырой нефти в июле увеличился, а объем импорта снизится. Аналогичная логика применима к зерну и сое».

Цены на нефть достигли 4-месячного максимума

Цены на нефть выросли в начале недели до самого высокого уровня, зафиксированного за последние четыре месяца, после атаки ключевого российского экспортного центра нефти и продления сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией. Саудовская Аравия объявила, что продлит сокращение добычи нефти до конца сентября, при этом новостные источники страны предполагают, что сокращение может быть продлено или даже увеличено и продлено.

Аналитики Citi по сырьевым товарам сообщили журналистам CNBC, что Россия и Саудовская Аравия, вероятно, увеличат добычу в октябре, в то время как цены на нефть в этом квартале достигнут максимум 90 долларов США за баррель. Эксперты Citi предположили, что «мы не увидим впечатляющего роста спроса», добавив, что огромного увеличения спроса со стороны Китая также не будет.

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