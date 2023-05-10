Банк Англии может повысить процентную ставку 12-й раз подряд

Май 10, 2023 13:46

Инвесторы и трейдеры сосредоточены на «суперчетверге» Банка Англии, поскольку большинство экономистов ожидают, что центральный банк повысит стоимость заимствований после действий Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Аналитики Deutsche Bank и BNP Paribas сообщили журналистам CNBC, что заявление после заседания может пролить свет на то, считают ли политики Банка Англии, что инфляция может вернуться к целевому уровню в 2% в следующие два или три года или нет.

Сегодня Бюро статистики труда США опубликует данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за апрель. Решающий отчет по инфляции может сыграть ключевую роль в формировании ожиданий рынка в отношении следующего шага денежно-кредитной политики ФРС.

Решение Банка Англии по процентной ставке

Совет управляющих Банка Англии объявит о своем решении по процентной ставке в четверг днем. Экономисты предполагают, что центральный банк Великобритании повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,50%, чтобы контролировать рост потребительских цен. Если прогноз подтвердится, это будет 12-е повышение ставок Банком Англии подряд.

Опрос Reuters показал, что экономисты единодушно прогнозируют повышение ставки. Однако они предполагают, что мнение комитета по денежно-кредитной политике разделится на 7 к 2, поскольку не все члены, вероятно, согласятся ужесточить денежно-кредитную политику. Следует отметить, что две недели назад аналогичный опрос, проведенный агентством Reuters, показал, что лишь незначительное большинство прогнозировало рост стоимости заимствований.

Рыночные аналитики Royal Bank of Canada заявили: «Ранее мы видели, что комитет по денежно-кредитной политике удерживает банковскую ставку на уровне 4,25%, но апрельские данные по рынку труда и мартовские данные по инфляции невозможно игнорировать. Мы думаем, что комитет будет избегать любых ссылок на приостановку цикла ужесточения политики. Вместо этого мы ожидаем, что он продолжит общее ужесточение».

В отчете, опубликованном Commonwealth Bank of Australia, говорится: «Мы считаем, что это будет последнее повышение в цикле. Однако существующие риски указывают на дальнейшее ужесточение. Мы ожидаем, что характер сообщения после заседания будет менее ястребиным, учитывая степень ужесточения, уже проведенного Банком Англии. Финансовые рынки в настоящее время закладывают в цену дальнейшее увеличение на 25 б.п. после заседания на этой неделе. Менее ястребиная политика Банка Англии может снизить рыночные цены в связи с повышением ставок и временно оказать давление на GBP/USD».

Отчет по индексу потребительских цен в Китае за апрель

Национальное бюро статистики Китая опубликует отчет по инфляции за апрель. Экономисты прогнозируют, что инфляция выросла на 0,3% в годовом исчислении, но осталась неизменной в месячном исчислении. Потребительская инфляция в Китае в марте упала до самого низкого уровня за последние 20 месяцев из-за слабых цен на продукты питания.

Аналитики Bank of America заявили: «центральный банк Китая, похоже, мало беспокоится по поводу дефляции, судя по квартальным отчетам Народного банка Китая по денежно-кредитной политике и протоколам заседаний; ожидать роста инфляционного давления по мере сокращения разрыва выпуска экономики в 2023 году, особенно на фоне начала нового кредитного цикла».

ВВП Великобритании в первом квартале 2023 года, предварительный отчет

Ожидается, что Управление национальной статистики опубликует предварительные данные по ВВП Великобритании в первом квартале 2023 года. Аналитики ожидают, что рост составит 0,1% в квартальном исчислении. Ожидается, что темпы роста ВВП в марте в месячном исчислении составят 0,1%.

Розничные продажи и сектор услуг продемонстрировали устойчивость в первые месяцы 2023 года, поддерживая экономику страны, пытающуюся избежать рецессии.

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