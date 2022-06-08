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  4. Рупия укрепилась на фоне повышения процентной ставки Резервным банком Индии

Рупия укрепилась на фоне повышения процентной ставки Резервным банком Индии

Июнь 08, 2022 13:54

Рупия укрепилась к доллару США после выхода новостей о том, что Резервный банк Индии повысил процентную ставку до 4,9% вместо ожидаемых 4,8% от предыдущего уровня в 4,4%.

Инфляция в третьей по величине экономике мира подскочила до 7,9% в апреле, что сильно превышает целевой уровень в 4%, на который ориентирована политика Индии.

Подобное ужесточение со стороны Резервного банка Индии оказалось своевременным, поскольку валюты новых индустриальных стран, таких как Индия, "противостоят" основным валютам, таким как доллар США и фунт стерлингов. Эти валюты укрепились после нескольких последовательных месяцев ужесточения денежно-кредитной политики, что ставило рупии (INR) в невыгодное положение.

Что это значит для экономики Индии? С точки зрения обмена валюты и торговли курс INR достаточно слабый. С одной стороны, это способствует конкурентоспособности отечественных товаров и услуг Индии. С другой стороны, наблюдается сильный отток капитала, поскольку предприятия и частные лица обменивают свои рупии и хранят свои сбережения в иностранной валюте, такой как доллары США. Кроме того, импортные товары, такие как топливо и товары народного потребления, подорожали и стали менее доступны. Путешествовать за границу и покупать иностранные товары, когда местная валюта слабее других валют, теперь сложнее.

Поможет ли повышение процентной ставки укрепиться рупии? Вероятно да, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Перспективы экономики Индии довольно оптимистичны: губернатор Шактиканта Дас прогнозирует темпы роста на уровне 7,2% в 2022-2023 гг. Чтобы рупия укрепилась по отношению к доллару США, экономический рост должен оставаться на прогнозируемом уровне, поэтому в ближайшем будущем Резервный банк Индии может снова повысить процентную ставку.

Большинство экономик мира, включая индийскую, борются с инфляцией, вызванной высокими ценами на сырую нефть, рост которых был спровоцирован конфликтом в Украине. Зависимость Индии от импорта иностранного топлива давит на экономику, и на момент написания статьи цены на сырую нефть все еще значительно превышают уровень в 100 долларов США за баррель.

Больше торговых событий в календаре Форекс от Admirals.

Полезная информация

Что такое INR? 

INR — это код валюты индийской рупии, национальной денежной единицы Индии. Свободно плавающая валюта Индии, считающаяся новой индустриальной экономикой. Рост ВВП составляет примерно 7% в год.

 

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Автор финансовых текстов

Сара Фенвик обладает опытом работы в журналистике и средствах массовой информации. Она работала корреспондентом, освещая новости Швейцарской фондовой биржи, а также на протяжении 15 лет является автором текстов в сфере финансов и экономики.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova