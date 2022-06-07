РБА повысил официальную денежную ставку, пополнив ряды стран с агрессивной денежно-кредитной политикой

Июнь 07, 2022 13:13

Резервный банк Австралии (РБА) стал последним центральным банком, который повысил ключевую процентную ставку, пополнив ряды стран с агрессивной денежно-кредитной политикой, после того, как Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) повысил свою ставку с 1,5% до 2% в конце мая.

РБА увеличил официальную денежную ставку (OCR) на 0,5%, что превзошло ожидаемые 0,35%. Неожиданность вызвала резкое движение цены пары AUD/USD. Подобное ужесточение политики привлекло много внимания и может задать тон на рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Инфляция в Австралии в марте выросла до 3,75%, что вынудило РБА отказаться от "терпеливой" политики и прибегнуть к решительным действиям.

Инвесторы и трейдеры обычно не любят сюрпризов: позиция РБА может вызывать беспокойства на азиатских рынках, которые на данный момент близки к началу медвежьих трендов в связи с опасениями по поводу глобальной рецессии и геополитических факторов, связанных с конфликтом в Украине. Более высокие процентные ставки в банковском секторе могут снизить инфляцию, но это также приводит к уменьшению инвестиций в экономику, поскольку кредиты становятся более дорогими. На момент написания статьи во время предварительных рыночных торгов австралийская фондовая биржа двигалась вниз.

Одним из основных факторов неопределенности на рынках является сырая нефть. Рост цен на сырую нефть не собирается сбавлять обороты, оказывая давление на секторы экономики, начиная от производства и заканчивая путешествиями. При условии, что пандемия COVID-19 постепенно "развеется", глобальная экономическая активность должна продолжить рост вместе с ростом спроса на топливо.

Во второй неделе июня цены на золото начали расти, что, возможно, связано с недавним ослаблением доллара США. Все может измениться на следующей неделе – это будет зависеть от решения Федеральной резервной системы по процентной ставке. Ожидается, что центральный банк США повысит ключевую ставку на 0,5% в июне и июле.

Согласно отчету NFP показал, в мае в США было создано 390 тыс. рабочих мест, соответственно, Федеральная резервная система может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки более чем на 0,5% в июне. В конце концов, уровень инфляции по последним подсчетам составляет 8,1%, а опасения замедления роста из-за пандемии и конфликта в Украине – единственное, что удерживает центральный банк от еще более агрессивной позиции.

Полезная информация

Что такое официальная денежная ставка РБА? Официальная денежная ставка служит ориентиром РБА при определении процентной ставки для банковского сектора. Когда процентная ставка РБА больше нуля, банки зарабатывают больше на кредитах другим банкам. Они также зарабатывают больше на кредитах, которые они выдают розничным клиентам, и предлагают более высокие процентные ставки по сберегательным депозитам. Официальная денежная ставка важна для ряда финансовых продуктов, таких как облигации, сберегательные счета, бизнес-кредиты и ипотечные кредиты.

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