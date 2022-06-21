Почему Банк Японии не ужесточает свою политику?

Июнь 21, 2022 13:45

Банк Японии, кажется, последним банком, политика которого пока не носит агрессивный характер, в отличие от Федеральной резервной системы, Банка Англии, Резервного банка Австралии, Европейского центрального банка и Национального банка Швейцарии.

Почему? Банк Японии управлял дефляцией с помощью адаптивной денежно-кредитной политики в течение стольких лет, что потребуется некоторое время, пока он адаптируется к новой реальности. Недавно центральный банк купил государственные облигации на сумму 10,9 трлн иен, что является крупнейшей покупкой за всю историю. Это резко отличается от решений Федеральной резервной системы, которая приняла решение о прекращении политики количественного смягчения. В конечном итоге Банк Японии может поспособствовать росту инфляции и переложить издержки на экономику Японии, которая теперь просто обязана расти, чтобы оправдать увеличение ликвидности.

Управляет ли Банк Японии рисками лучше, чем его американский коллега? Уровень инфляции в Японии значительно ниже, чем в США. Инфляция в апреле составила 2,1%. Это относительно низкий показатель по сравнению с Северной Америкой, где цены на сырую нефть привели к увеличению издержек в цепочке поставок. Последние данные по инфляции в Японии за май будут опубликованы 24 июня и, возможно, Банк Японии рассмотрит вариант другой и более рискованной политики.

Банк Японии должен найти решения для противоречивых экономических трендов: более высокий уровень инфляции требует повышения процентных ставок, а более низкий рост экономики после пандемии COVID требует адаптивной денежно-кредитной политики. Протоколы центрального банка будут опубликованы позже сегодня, из которых мы узнаем больше информации о том, что у банка на уме сейчас.

Розничные продажи в Канаде

Данные по розничным продажам в Канаде за апрель стали главной торговой новостью сегодня. Ожидается, что розничные продажи вырастут с 0 до 0,8%, при этом любые неожиданные цифры могут вызвать колебания валютных пар с CAD. Инфляция в Канаде ускорилась, а значит, потребители, вероятно, ограничат свои расходы на розничные товары. Более слабые данные по розничным продажам могут негативно сказаться на ВВП, поэтому очень важно следить на этим отчетом.

Инфляция в Великобритании

22 июня станут известны данные по индексу потребительских цен в Великобритании. Ожидается, что годовой уровень инфляции вырастет до 9,1% в мае от предыдущего уровня в 9% в апреле. Если фактический результат окажется выше ожидаемого, валютные пары с GBP могут столкнуться с повышенной волатильностью.

Полезная информация

Что такое протоколы центрального банка? В дополнение к основным решениям по процентным ставкам и заявлениям о денежно-кредитной политике центральные банки публикуют копии своих протоколов, в которых раскрываются результаты обсуждений об экономике. Текущие размышления относительно экономики являются важным фактором, влияющим на будущие решения в области денежно-кредитной политики.

Хотите узнать больше о фундаментальном анализе? Присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.