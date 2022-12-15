Влияние новостей о сырьевых товарах на настроения рынка

Декабрь 15, 2022 16:29

Находясь в постоянном поиске возможностей, трейдеры и инвесторы должны оставаться в курсе макроэкономических новостей из сырьевого сектора. В прессе можно найти много статей на тему сырьевых товаров, поэтому важно изучить, как новостные сообщения могут двигать рынки и влиять на настроения.

Начнем с самого начала: действительно ли существует прямая связь между ценами на товары и новостями? Каковы доказательства того, что участники рынка реагируют на новости путем покупки и продажи активов? Иногда бывает недостаточно следовать интуиции или опираться на опыт. В конце концов, интуиция иногда может ошибаться, и даже самый опытный инвестор может сделать бездоказательное предположение.

Причинно-следственная связь между новостями и ценами на товары

Согласно количественным исследователям Анкуру Синха и Танмаю Кхандаиту, причинно-следственная связь между новостями и ценами на основной сырьевой товар — золото — существует. Их исследование было опубликовано в 2020 году, в котором было проанализировано более 1000 заголовков новостей о золоте из хорошо зарекомендовавших себя и надежных источников.

«… мы провели причинно-следственный анализ, который доказывает, что новости, содержащие информацию с ценах на золото, значительно влияют на цены на золото», - Анкур Синха и Танмай Хандайт. Исследование: «Влияние новостей на товарный рынок: набор данных и результаты».

Заголовки новостей можно обобщить на следующие: «цены растут», «цены стабильны», «цены падают», «будущие цены», «общие новости», «сравнение активов» и проч. Исследователи пришли к выводу, что заголовки влияли на поведение инвесторов в отношении принятия решения о покупке и продаже золота даже спустя сутки.

Наблюдение за трендами

Тот факт, что на цены на сырьевые товары, такие как золото, влияют новостные сообщения, можно наблюдать на примере рыночных трендов. Например, 23 июня 2016 г. цены на золото резко выросли, указывая на сильную неопределенность на финансовых рынках. В этот день состоялся референдум о Brexit, и в ответ на возникшую неопределенность трейдеры и инвесторы переместили свои ресурсы в активы, привязанные к золоту.

Подобные тренды показывают, как покупатели и продавцы принимают или отвергают новые цены на активы, и мы можем увидеть паттерны на примере других товаров, которые часто формируются на выходе важных отчетов. Например, еженедельный отчет о сырьевых товарах Нового Южного Уэльса в Австралии содержит информацию о ценах на пшеницу, ячмень, сорго, сахар, хлопок, семена масличных культур и нут, и это лишь некоторые из них. В дополнение к обзору цен в отчет включены данные о погоде, поскольку она напрямую влияет на сельскохозяйственное производство.

Кофе и другие товары

Министерство сельского хозяйства США публикует отчеты по широкому спектру товаров, от хлопка и кофе до мяса и картофеля. Отчеты дают представление о международном спросе и предложении, а также о прогнозах цен на этих важных сырьевых рынках.

Отчет Министерства сельского хозяйства США по кофе охватывает Бразилию, Вьетнам, Колумбию, Индонезию и других мировых производителей. В отчете есть интересные факты о кофе. Знаете ли вы, что на Европейский Союз приходится 40% мирового импорта кофе, в основном из Бразилии? Бразилия также является одним из основных поставщиков второго по величине импортера кофе в мире — США. Отсюда нетрудно догадаться, что информация, включенная в отчет о кофе, окажет соответствующее влияние на цены акций в секторе розничной торговли кофе.

Отслеживание источников новостей о сырьевых товарах Международного валютного фонда (МВФ) может помочь трейдерам и инвесторам отслеживать динамику мировых цен на сырьевые товары и уровни импорта/экспорта различных товаров, от древесины до чая. Портал данных о сырьевых товарах МВФ отслеживает цены на 68 товаров из четырех классов: энергоресурсы, сельское хозяйство, удобрения и металлы.

Выводы

Возможно, самая полезная информация в индикаторах — это понимание нормального диапазона цен на каждый товар. Таким образом, когда цена растет или падает, вы понимаете, что это неожиданное движение, и ищете его причину. Точно так же, как мы инстинктивно понимаем, когда платим слишком много за чашку кофе, в этом случае инстинкт будет заключаться в том, чтобы провести исследование и разобраться в причинах движения цены.

Если мы берем для примера цены на золото, рыночные настроения следуют трендам, и по мере того, как трейдеры и инвесторы становятся все более информированными и изощренными, эти тренды, вероятно, будут все больше и больше основываться на фундаментальных принципах спроса и предложения.

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