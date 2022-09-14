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Трейдеры следят за заголовками новостей об инфляции, рост доллара США подстегнул быков

Сентябрь 14, 2022 12:08

Форекс-трейдеры и инвесторы, работающие на фондовых рынках, следят за заголовками новостей о высокой инфляции, которые подстегнули быков, торгующих долларом США, в результате чего индекс доллара США резко вырос.

Превзошедший ожидания уровень инфляции в США вызвал опасения среди населения о том, что высокие цены укоренятся в экономике, и повысил вероятность принятия агрессивных мер Федеральной резервной системы на заседании на следующей неделе.

Завтра также будут опубликованы данные по розничным продажам в США за август. Ожидается, что рост розничных продаж в США останется неизменным на уровне 0% в месячном исчислении, учитывая высокую инфляцию и настороженность потребителей по мере роста стоимости кредитов. Поскольку на момент написания статьи участники рынка очень резко реагируют на изменение цены и поведение потребителей, любая неожиданность в результатах может повлиять на валютные пары с долларом США.

Согласно статистическим данным, опубликованным сегодня утром, инфляция в Великобритании в годовом исчислении снизилась с 10,1% до 9,9% в августе. Фунт остается под давлением сильного доллара США.

Новая Зеландия опубликует свои результаты по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал завтра, 15 сентября. Ожидается, что показатель вырастет до 1% по сравнению с -0,2% в первом квартале. Если фактические результаты не оправдают ожиданий и окажется, что экономика не растет, а сокращается, новозеландский доллар может обвалиться. Согласно общему мнению, экономический рост Новой Зеландии в годовом исчислении снизился с 1,2% до 0,2% во втором квартале.

Уровень безработицы в Австралии за август будет опубликован в четверг. Согласно прогнозам, контрольный показатель останется без изменений, самом низком уровне за последние 48 лет, равному 3,4%.

Что касается других важных торговых событий этой недели, данные по розничным продажам в Китае за август будут опубликованы в пятницу, 16 сентября. Ожидается, что розничные продажи вырастут с 2,7% в июле до 3,6% в августе. Любые неожиданные результаты могут вызвать соответствующую реакцию участников рынка и вызвать колебания валютных кросс-курсов с CNY.

Больше торговых событий в календаре Форекс от Admirals.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Автор финансовых текстов

Сара Фенвик обладает опытом работы в журналистике и средствах массовой информации. Она работала корреспондентом, освещая новости Швейцарской фондовой биржи, а также на протяжении 15 лет является автором текстов в сфере финансов и экономики.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova