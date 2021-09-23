Техническое банкротство Evergrande и восстановление китайских акций

Сентябрь 23, 2021 18:35

Сегодня напряженный день, полный макроэкономических данных по Европе, а также новостей из США и Китая относительно вчерашнего заседания Федеральной резервной системы и текущей ситуации Evergrande.

В ходе сегодняшней торговой сессии мы узнали предварительные данные по PMI в производственном секторе и сфере услуг Франции, Германии, Великобритании и Еврозоны в целом. В целом, данные оказались не только хуже результатов прошлого месяца, но и хуже ожиданий рынка. Такая ситуация наблюдается третий месяц подряд как в Германии, так и в еврозоне, подтверждая то, что темпы восстановления экономики продолжают замедляться из-за кризиса, вызванного проблемами с доставкой товаров, нехваткой микрочипов и распространением штамма “Дельта” коронавируса.

Вчера Джером Пауэлл объявил, что сворачивание программы выкупа активов начнется в ноябре и может закончиться в середине 2022 года, в то время как процентные ставки, скорее всего, не будут меняться до 2023 года. Однако некоторые члены Федеральной резервной системы считают, что было бы лучше повысить процентные ставки во второй половине 2022 года.

Похоже, что неопределенность, вызванная техническим банкротством китайского гиганта Evergrande, начинает ослабевать: компания заявила, что выплатит свои домашние купоны за 23 сентября. Это ослабило напряженность, вызванную кризисом компании, и привело к резкому росту акций компании и китайского фондового рынка в целом.

На дневном графике видно, что в течение последних двух торговых сессий индекс Hang Seng резко вырос после достижения годовых минимумов. В результате он столкнулся с уровнем восстановления Фибоначчи 38,2% в области, совпадающей с его предыдущим уровнем поддержки, отмеченным красным цветом, бокового канала, внутри которого цена торговалась на протяжении двух последних месяцев.

Важно следить за ценой в ближайшие торговые сессии. В настоящее время она торгуется рядом с важным уровнем сопротивления, а отскок вниз может подтвердить прорыв бокового канала и вызвать сильный бычий импульс. В результате мы можем стать свидетелями отката, ценовой целью которого будет ширина бокового канала, обозначенная зеленой и красной полосами.

С другой стороны, если цене удастся пробиться этот уровень вверх и удержаться на этих уровнях, может сформироваться новый восходящий импульс, который направит цену к уровню 18-дневной скользящей средней (белого цвета) около уровня Фибоначчи 50%. Прорыв этого уровня даст цене возможность двинуться к верхней границе канала.

Источник: Admirals MetaTrader 5, HSI50, Daily – Диапазон данных: 3 августа 2020 г. по 23 сентября 2021 г. по состоянию на 23 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: -3.40%

2019: 9.07%

2018: -13.61%

2017: 35.99%

2016: 0.39%

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