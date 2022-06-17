Торговые новости для начинающих: Значение ставки по федеральным фондам Федеральной резервной системы

Июнь 17, 2022 13:40

В этой статье мы рассмотрим следующие аспекты:

Ставка по федеральным фондам (FFR)

Как FFR влияет на банковский сектор

Как трейдеры и инвесторы анализируют FFR

Решение Федеральной резервной системы по процентной ставке

Федеральная резервная система является центральным банком США и имеет право устанавливать ставку по федеральным фондам (FFR). Эта целевая процентная ставка влияет на то, сколько банки США взимают друг с друга за предоставление кредитов овернайт.

Ставка по федеральным фондам является частью денежно-кредитной политики и влияет на движение средств в финансовой системе. ФРС определяет денежно-кредитную политику на основе состояния экономики США, при этом одной из ее основных целей является удержание инфляции на уровне 2%. В периоды экономического спада ФРС может принять решение о снижении процентной ставки. Во время экономического роста, ФРС может поднять процентные ставки, если темпы роста инфляции станут слишком высокими.

Когда ставка по федеральным фондам (FFR) является отрицательной или низкой, у банков появляется больше стимулов для выдачи кредитов потребителям или предприятиям, поскольку процентная ставка по кредитам, выдаваемым предприятиям и физическим лицам, выше. В таких обстоятельствах кредиты становятся более доступными. Это называется экономическим стимулом: потребители и предприятия будут тратить и инвестировать больше, если у них есть доступ к большему количеству денег.

С другой стороны, когда FFR растет, у банков появляется больше стимулов выдавать кредиты друг другу, поскольку риск кредитования другого банка по сравнению с кредитованием предприятия или потребителя меньше. Более высокая ставка по федеральным фондам зачастую означает более дорогие кредиты для физических лиц, поскольку банки используют ее в качестве ориентира для собственных процентных ставок, которые они взимают по своим кредитам, выдаваемым потребителям и предприятиям. В результате ужесточение денежно-кредитной политики обычно замедляет потребительские расходы.

Решение FOMC по процентной ставке

Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) проводит заседания восемь раз в год для принятия решения по своей политике в отношении процентных ставок. После заседания FOMC делает заявления, например:

«Комитет принял решение об увеличении целевого диапазона ставки по федеральным фондам до 1-1/2%–1-3/4%, полагая, что дальнейшее увеличение целевого диапазона процентной ставки будет уместным». (заявление FOMC от 15 июня 2022 г.).

Давайте перефразируем заявление, чтобы понять основную мысль.

«Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5–1,75%».

Во-первых, нужен экономический контекст. В мае 2022 года инфляция в США достигла уровня 40-летнего максимума в 8,6%, а это значит, что целевой уровень инфляции в 2%, установленный Федеральной резервной системой, был сильно превышен. Следовательно, FOMC решил поднять диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5%-1,75%. Это послужило сигналом для банковского сектора о поднятии ставок по кредитам с целью подавления спроса на товары и услуги и замедления роста инфляции.

«…полагая, что дальнейшее увеличение целевого диапазона процентной ставки будет уместным».

Комитет имеет в виду, что он продолжит повышать процентные ставки на следующих заседаниях до тех пор, пока это более не будет необходимо. В этой ситуации это произойдет, когда темпы инфляции замедлятся.

Что происходит на рынках во время принятия решения FOMC по ставке?

Инвесторы, работающие на фондовом рынке, могут реагировать или не реагировать на решение по процентной ставке, в зависимости от текущих обстоятельств.

В нормальных рыночных условиях, когда инфляция составляет около 2%, а экономика растет, решения по процентным ставкам информируют инвесторов о том, что обладает большей потенциальной доходностью – акции или облигации. Ситуация меняется, когда возникают сложности, такие как слабый экономический рост или высокая инфляция, и по мере роста процентных ставок инвесторы менее охотно идут на риск.

Трейдеры на рынках Форекс пристально следят за решениями ФРС по процентным ставкам из-за их влияния на доллар США, самую торгуемую валюту в мире. Решения ФРС могут влиять на валютные рынки, потому что процентные ставки могут увеличивать или уменьшать стоимость валюты в глазах участников рынка. Самая простая схема этого эффекта выглядит так:

Состояние экономики -> Решение по процентной ставке -> Доллар США растет или падает по отношению к другим валютам, поскольку трейдеры массово покупают или продают до, во время и после публикации решения ФРС.

В общем, решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам могут повлиять на настроения инвесторов и вызвать колебания цен на активы.

Полезная информация

Где я можно найти решение Федерального комитета открытого рынка? Федеральная резервная система публикует каждое решение по денежно-кредитной политике на своем сайте. Решения включают последнюю экономическую оценку ФРС. Их стоит читать всем, кто интересуется финансовыми рынками.

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