Торговые новости для начинающих: Точки входа и выхода

Июль 07, 2022 17:06

В этой статье вы узнаете, что такое точки входа и выхода в торговле на рынках, а также как торговые новости могут повлиять на ваши решения. Мы рассмотрим следующие вопросы:

Что такое точки входа и выхода

Технический анализ

Фундаментальный анализ

Принятие решений по торговым позициям

Когда вы начнете изучать торговлю на рынке Форекс, одной из первых тем, о которых вы прочтете, будут точки входа и выхода. Это ценовые уровни, на которых вы открываете и закрываете сделку.

На изображении окна отложенного ордера ниже, под строкой типа ордера есть два столбца. Слева находится информация о точке входа, где вы выставляете цену и уровни стоп-лосса. Справа находится информация о точке выхода, где вы указываете цену ордера стоп-лимит и другую информацию, например дату истечения срока действия вашей сделки. Эти уровни представляют собой ваше торговое решение.

Источник: Скриншот окна ордера в MetaTrader 5 от Admirals.

Принятие торговых решений

Принимаемые вами торговые решения во многом зависят от вашего торгового плана, приемлемого уровня риска и типа анализа, который вы применяете. Поскольку торговые решения на рынке Форекс зависят от конкретного трейдера, разумно будет подробно изучить, как работает анализ.

Вы услышите бесконечные мнения о точках входа и выхода от других трейдеров и аналитиков, но окончательное решение остается за вами, поэтому изучение технического и фундаментального анализа — лучший способ спланировать, а затем принять решение самостоятельно.

Виды анализа

Технический анализ

Анализ может быть чисто статистическим. Как раз таким является технический анализ. В нем применяются различные типы инструментов, которые, среди прочего, помогают определять рыночные тренды, уровни поддержки и сопротивления и импульсы. Анализ основывается на главном предположении: вся история ценовых данных, движений и любых влияний на цену отражена в графике и текущем ценовом уровне.

Технический анализ полезен, поскольку графики помогают визуализировать движение рынка, отслеживать и контролировать направление цены. Помните, что объем данных огромен и отражает миллионы сделок, поэтому визуализация рыночных движений с помощью свечей или линейных графиков является жизненно важной частью торговли.

Фундаментальный анализ

Анализ также может основываться на настроениях рынка и экономических показателях. К таким методам относится фундаментальный анализ и торговые события, как объявления данных о росте ВВП, сделанные государственными статистическими органами.

Целесообразно следить за основными новостями, даже если вы предпочитаете технический анализ. Хотя у вас, возможно, не получится отследить все новостные события, в календаре Форекс от Admirals красными флажками отмечены важные события, которые могут повлиять на рынок и вызвать рост волатильности, если результаты не оправдают ожидания.

Многие трейдеры предпочитают фундаментальный анализ, поскольку он предоставляет целую макроэкономическую картину. Каждая валюта зависит от основных экономических показателей, поэтому трейдеры, которые используют фундаментальный анализ и следят за торговыми новостями, в некотором роде «голосуют» за укрепление или ослабление валюты в зависимости от национальных экономических показателей.

Сочетать фундаментальный анализ с техническим анализом будет идеальным вариантом. Новостные события могут объяснить движения рынка и их влияние зачастую отражается в соответствующих движениях цены на графиках.

Пример совмещения технического и фундаментального анализа

Например, представьте, что вы трейдер, который на 100% полагается исключительно на технический анализ. Инструмент XAUUSD начинает падение на графике, за которым вы следите. Почему это происходит? Как трейдер, применяющий только технический анализ, вы можете подумать, что золото просто вошло в зону перепроданности или не смогло пробить уровень сопротивления.

Хотя вы ничего не подозреваете, но Федеральная резервная система повысила прогноз по ключевой процентной ставке, и многие трейдеры решили начать продавать золото и покупать валютных пар с долларом США. Поскольку решения Федеральной резервной системы настолько важны, это повышение может оказать долгосрочное влияние на золотые активы, поскольку доллар США становится более привлекательным для трейдеров в качестве актива-убежища. Как трейдер, занимающийся чисто техническим анализом, вы бы не знали о решении ФРС, а соответственно, не смогли бы оценить долгосрочные последствия ужесточения денежно-кредитной политики.

Определение точек выхода и входа также называется позиционированием.

Принятие решений по торговым позициям

Подход к позиционированию является одной из самых важных вещей, с которым трейдеру стоит определиться. Вы должны ответить себе на ключевые вопросы:

Я предпочитаю краткосрочные или долгосрочные позиции?

Сколько времени я могу выделить на то, чтобы следить за своими сделками?

В каких инструментах я разбираюсь лучше всего и с какими мне удобнее всего работать?

Слежу ли я за последней рыночной информацией по своей сделке?

На что указывают мои исследования?

Каков мой торговый план?

Ответы на эти вопросы могут многое рассказать вам о том, каким трейдером вы можете стать, когда у вас появится некий опыт работы на рынках.

Дополнительные источники

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.