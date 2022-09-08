Торговые новости для начинающих: Индекс менеджеров по закупкам (PMI)

Сентябрь 08, 2022 16:50

В этой статье мы расскажем об индексе менеджеров по закупкам (PMI). Узнайте о происхождении PMI и о том, как этот индикатор предоставляет крайне важную информацию о состоянии экономики и базовой валюты. Здесь вы найдете ответы на следующие вопросы:

Что такое индекс менеджеров по закупкам?

Как появился индекс менеджеров по закупкам?

Что такое индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США от ISM?

С 1800-х по 2000-е экономисты ломали голову над тем, что именно вызывает экономические подъемы и спады. Со временем стало очевидно, что экономические циклы управляются спросом и предложением.

В 1700-х годах промышленная революция началась в Великобритании и распространилась по миру. Производственный сектор быстро рос по сравнению с сельскохозяйственным сектором и начал производить большую часть денежных средств, циркулирующих в экономике. Но экономические подъемы и спады по-прежнему заставали правительства и население врасплох, потому что они, казалось, появлялись из ниоткуда.

Как появился индекс менеджеров по закупкам?

В 1913 году кому-то в Соединенных Штатах пришла в голову блестящая идея опросить людей, непосредственно вовлеченных в спрос и предложение: менеджеров по закупкам. Этим кем-то был продавец финансовых изданий по имени Элвуд Б. Хендрикс.

Логика Хендрикса была здравой, и он добрался до сути дела. Менеджеры по закупкам несут ответственность за покупку всех материалов, таких как сырье и топливо, необходимых для заводов, и информация от них может заранее предупредить о рецессии. Информация от менеджеров по закупкам также может указать на экономический подъем или статус-кво, другими словами, на отсутствие каких-либо изменений.

Что такое индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США от ISM?

Вера Хендрикса в экономическую ценность менеджеров по закупкам побудила его создать ассоциацию этих профессионалов, которая за десятилетия превратилась в Институт управления поставками США (ISM).

На момент написания ISM насчитывает около 50 000 членов в 90 странах, каждый из которых держит руку на пульсе в сфере производства и услуг. Менеджеры по закупкам в разных частях каждого сектора ежемесячно проходят опросы о спросе и предложении в их бизнесе, давая один из трех ответов: лучше, без изменений или хуже.

Ответы затем моделируются в виде индекса, который принимает значение от 0 до 100: показатель выше 50 означает, что спрос растет, а ниже 50 – падает.

Подобные подходы используются другими частными и государственными организациями, которые проводят исследования PMI, включая S&P Global и центральные банки, такие как Банк Англии.

На что указывает PMI?

Опросы для формирования PMI содержат большое количество информации об уровне спроса и предложения и сопровождаются письменным анализом результатов. PMI предупреждает о начале рецессии, поскольку указывает на ситуацию, когда спрос на товары и услуги падает из-за сокращения денежного потока в экономике. Эти предупреждения используются при принятии инвестиционных и торговых решений по целому ряду сырьевых материалов, от сельского хозяйства до цинка.

PMI – опережающий или запаздывающий индикатор?

На макроэкономическом уровне индекс PMI считается опережающим индикатором, который дает некоторое представление о будущем, учитывая что в совокупности производство и услуги составляют около 75% экономики США.

Какие предположения можно сделать, используя отчеты по PMI, зависит от трейдера и его предпочтений, но в целом они указывают на следующее:

PMI ниже 50 указывает на то, что пора готовиться к возможной общей рецессии в экономике.

PMI выше 50 указывает на то, что экономика в целом находится в фазе роста.

Возможная рецессия может повлиять на стоимость национальной валюты по отношению к другим валютам.

Период роста может укрепить национальную валюту.

Рецессии и циклы роста влияют на цены на товары.

Эти предположения зависят от других экономических условий и должны рассматриваться в контексте, а не изолированно. Исключение из вышесказанного, например, можно увидеть в экономике США в настоящий момент, когда PMI остается выше уровня 50, но в экономике наблюдается техническая рецессия. Это связано с тем, что на рынке труда появляется большое количество рабочих мест, которые стимулируют спрос на товары и услуги.

Какие PMI должны отслеживать трейдеры?

Форекс трейдеры могут отслеживать композитные индексы PMI в производственном секторе и секторе услуг. Композитные индексы показывают общее направление экономики и могут указывать на поддержку или сопротивление для валюты.

Тем, кто предпочитает торговать CFD на такие товары, как металлы, используемые в промышленных процессах, стоит сосредоточиться на соответствующих PMI в производственном секторе. Трейдеры, работающие с контрактами на разницу на энергоносители могут получить множество сигналов от промышленных PMI, указывающих на уровень спроса на ископаемое топливо, которое используется для электроснабжения заводов и транспорта.

В заключение этой статьи отметим, что более 40 стран публикуют данные по PMI, которые являются важными торговыми событиями, помеченными в календаре красным флажком. Каждый новичок в трейдинге должен отслеживать их и анализировать, как они могут повлиять на их цели и торговые стратегии.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.