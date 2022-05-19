Что такое торговые и инвестиционные новости?

Май 19, 2022 15:52

Новички на финансовых рынках часто задают вопрос: что такое торговые и инвестиционные новости?

Финансовые новости быстро распространяются с помощью средств массовой информации и вызывают отклик со стороны трейдеров и инвесторов. Это можно представить в виде цепочки событий, которая часто выглядит следующим образом:

Событие запланировано на определенную дату

Достигнут консенсус аналитиков

Трейдеры открыли позиции на рынке

Стали известен фактический результат

Трейдеры открывают новые или закрывают существующие позиции

Кто объявляет эти события и почему они так сильно влияют на настроение рынка?

Бенчмаркинг

Правительства и некоторые широко известные компании, занимающиеся финансовым анализом, как IHS Markit, проводят исследования путем опроса групп реальных участников рынка, например менеджеров по закупкам на фабриках или строительных компаний в жилищном секторе.

Затем результаты этих опросов объявляются и распространяются с помощью правительственных веб-сайтов. Исследования охватывают различные секторы экономики и называются бенчмарками или эталонными индикаторами. Другими словами, их можно назвать отчетами, которые позволяют анализировать экономические показатели с течением времени.

Значения показателей публикуются в финансовых СМИ, которые читают трейдеры и используют бенчмарки в качестве термометром для оценки состояния здоровья экономики и принятия торговых решений.

Бенчмарки, используемые на валютных рынках, включают:

Индекс деловой активности (PMI)

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Индекс розничных продаж

Показатели инфляции

Отчеты о безработице

Отчеты жилищно-строительного сектора

Отчеты по торговому балансу

Показатели импорта и экспорта

Решения центрального банка по процентной ставке и проч.

Бенчмарки на фондовом рынке

Инвесторы используют индексы фондового рынка в качестве бенчмарков, а также отчеты о доходах компаний, имеющих листинг на бирже.

Инвесторы, работающие на фондовых рынках, также внимательно следят за решениями центрального банка, поскольку они влияют на процентные ставки и, соответственно, влияют на то, отдадут ли инвесторы свое предпочтение облигациям с фиксированным доходом или акциям.

Где можно следить за торговыми новостями?

Опытные трейдеры Форекс используют специализированные календари для отслеживания торговых событий. Вы можете найти основные торговые новости в Календаре Форекс от Admirals со следующей информацией:

Время и дата публикации события

Валюта, на которую повлияет новость

Сила влияния

Название и описание события

Прогноз аналитиков

Предыдущий результат

Фактический результат

Мы подошли к концу нашего обзора торговых и инвестиционных событий. Чтобы узнать больше о фундаментальном анализе, присоединяйтесь к бесплатным вебинарам от Admirals, которые мы проводим еженедельно.

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