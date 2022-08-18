Торговые новости для начинающих: Важность мировой экономики в торговле на Форекс

Август 18, 2022 17:02

Начинающие Форекс трейдеры могут сперва сосредоточиться на своей местной экономике и валюте, поскольку они хорошо с ними знакомы. Если трейдер живет в Великобритании, то фунт стерлингов и состояние экономики ежедневно появляются в заголовках торговых новостей, поэтому для него будет естественным рассматривать рынок Форекс через призму фунта стерлингов.

У трейдеров также наверняка есть местная валюта, которую они получают в виде зарплаты или зарабатывают на финансовой деятельности в своей стране. Но когда дело касается обмена или торговли валютой, трейдерам необходимо расширить фокус своего внимания и вглядеться в мировую экономику. Это связано с тем, что валюты торгуются парами, и их цена колеблется в зависимости от экономических показателей каждой страны и ее положения в мировой экономике.

Изучение того, как каждая экономика и валюта влияют на общую картину, даст вам представление о важности мировой экономики в торговле. Игнорирование второй валюты в валютной паре может привести к проблемам и просчетам при размещении сделок, поэтому важно проводить исследования.

Изучение мировой экономики

Мировая экономическая экосистема представляет собой цветущий сад из крупных развитых и развивающихся экономик. Крупные экономики, такие как США и ЕС, достигнув приличных размеров, организованной инфраструктуры и надежными центральными банками и налоговыми органами управления, демонстрируют стабильный рост.

Один из крупнейших развитых экономик мира входят в группу G7; к ним относятся Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. В совокупности на них приходится примерно 54% мировой производительности, или около 36 трлн фунтов стерлингов (данные МВФ за 2021 год).

К развивающимся экономикам относятся страны БРИК: Бразилия, Россия, Индия и Китай. На них приходится около 30% мировой производительности.

Можно сказать, что мировой экономике нужна стабильная экосистема спроса и предложения на зрелых рынках, но для обеспечения сильного роста, нужны более нестабильный развивающиеся рынки, такие как Китай и Африка.

Что это означает для трейдеров Форекс?

Изучение мировой экономики поможет трейдеру выявить:

какие валюты являются волатильными,

какие валюты являются сильными или слабыми по отношению к базовой валюте,

почему валюты движутся вверх или вниз,

и как найти торговые возможности.

Какие валюты являются волатильными?

Как правило, небольшая волатильность цен является приемлемым и даже желаемым условием торговли на рынке Форекс. Прибыль достигается за счет разницы в ценах валютных инструментов, таких как EURUSD или GBPUSD, которые являются основными парами Форекс.

Если инструмент торгуется в боковом диапазоне и цена не меняется сильно, не все трейдеры захотят открывать позиции. Когда волатильность достигает состояния «турбулентности», с этим могут справиться только самые опытные трейдеры, и большинство предпочитает держаться подальше от подобных высоко рискованных ситуаций.

Как и в сказке о трех медведях, волатильность может быть слишком высокой, слишком низкой или в самый раз, в зависимости от уровня приемлемого риска для трейдера.

Валюты развивающихся стран более волатильны, чем основные валюты, из-за внутренних проблем роста экономики, связанных с отсутствием разумного финансового управления, высокой инфляцией, чрезмерной зависимостью от одного сектора экономики, перерасходом средств правительства и высоким долгом. Это не означает, что развитые экономики не сталкиваются с дисбалансом, он существующая инфраструктура и опыт помогают им быстро адаптироваться с помощью изменения в денежно-кредитной политике и фискальных мер.

Какие валюты являются сильными или слабыми по отношению к базовой валюте?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте предположим, что базой является фунт стерлингов. Валюта развивающейся экономики, например, индонезийская рупия, будет слабее по отношению к фунту. Сравнение фунта стерлингов с долларом США – это отдельная история, поскольку обе валюты принадлежат странам с развитыми экономиками, поэтому они укрепляются либо ослабевают по отношению друг к другу в зависимости от состояния экономики.

Почему валюты движутся вверх или вниз?

Валюты движутся вверх или вниз из-за реакции рынка Форекс на торговые события и циклические эпизоды в мировой и национальной экономике. Например, слабый рост экономики Великобритании, как правило, приводит к ослаблению фунта по отношению к другим валютам развитых экономик. Когда рост экономики сильный, торговые настроения говорят об уверенности, трейдеры покупают валюту, которая в свою очередь начинает движение в восходящем тренде по отношению к другим валютам.

Стоимость валюты также зависит от решений центрального банка: валюта укрепляет в периоды ужесточения монетарной политики и ослабевает во время ее смягчения.

Как найти торговые возможности?

Изучение состояния мировой экономики может помочь трейдера найти потенциальные возможности для торговли на Форекс, основанные на паттернах роста развивающихся валют по отношению к основным валютам; относительно слабых и сильных сторонах основных валют; и валютных трендах, возникших в результате того или иного решения центрального банка.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.