Торговые новости для начинающих: Календарь Форекс

Май 26, 2022 18:27

Вы только начинаете свой путь на финансовых рынках? Что ж, а наших статьях для начинающих трейдеров мы обсуждаем различные как технический, так и фундаментальный анализ, поэтому вы можете выбрать тот, что наилучшим образом подойдет вашему инвестиционному или торговому стилю. Сегодня мы поговорим о календаре Форекс и о том, как использовать его ежедневно, чтобы оставаться в курсе важных событий при ведении торговли на Форекс и инвестировании в акции.

Календарь Форекс наполнен важными экономическими новостями, оказывающих влияние на торговые и инвестиционные решения. Календарь Форекс от Admirals состоит из семи компонентов, каждый из которых содержит важную информацию.

Время, валюта и влияние

Слева указано время выхода экономических новостей. Время календаря Форекс можно выставить по вашему часовому поясу. Зная время, вы будете понимать, когда на торговых рынках может начаться соответствующая реакция.

Валюта в календаре варьируется в зависимости от страны, которая публикует свои последние результаты экономического исследования. Доллар США, скорее всего, будет двигаться в зависимости от экономических данных США, евро будет двигаться в зависимости от экономического развития еврозоны и так далее. Сила или слабость любой валюты опирается на настроения трейдеров в отношении последних новостей о состоянии экономики.

Зеленый, оранжевый и красный цвета указывают на то, как новость повлияет на волатильность валюты. Зеленый цвет указывает на слабое влияние, оранжевый – на более сильное, а красный – на самое сильное влияние.

Далее разберем сами события.

Событие, фактическое, прогноз и предыдущее

Календарь Форекс от Admirals содержит описание торговых событий, таких как решения по процентным ставкам и другие важные экономические события.

Столбец «Фактическое» содержит результаты решения по процентной ставке и отчетов, таких как «Капитальные затраты на строительство» и проч. Столбец «Прогноз» содержит предположение рынка о результате события; оно доступно до наступления события. Столбец «Предыдущее» показывает предыдущие результаты для сравнения.

Как интерпретировать торговые новости:

Если фактические результаты отличаются от прогноза, может наблюдаться повышенная волатильность соответствующей валюты.

Если разница очень сильная, вероятно, мы будем наблюдать мощные движения рынка.

Имейте в виду, что прогнозы основываются на вероятности и личном мнении, поэтому при торговле на новостях стоит изучать события и обучаться у экспертов.

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