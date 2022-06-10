Торговые новости для начинающих: что такое Европейский центральный банк?

Июнь 10, 2022 14:16

В этой статье вы узнаете:

Что такое Европейский центральный банк (ЕЦБ)

Роль ЕЦБ в финансовой и валютной системе

Печатает ли ЕЦБ деньги

Связь между ЕЦБ и Еврогруппой

Как ЕЦБ влияет на торговые и инвестиционные решения

Как следует из названия, Европейский центральный банк является центральным банком Европы и широко известен под своей аббревиатурой ЕЦБ. ЕЦБ, отвечающий за контроль над денежно-кредитной и банковской системой еврозоны, стоит у вершины банковской структуры.

Распространенным заблуждением является мнение о том, что ЕЦБ печатает все банкноты евро, находящиеся в обращении. На самом деле это работа таких национальных центральных банков, как Banque de France или Deutsche Bundesbank. ЕЦБ действительно создает деньги, когда выдает кредиты банковским учреждениям при покупке облигаций или ипотечных активов, но эти обмены кредитуются в электронном виде.

Роль ЕЦБ в финансовой и валютной системе

ЕС является крупнейшим в мире единым торговым блоком, и миллионы предприятий и потребителей зависят от данной финансовой системы. Таким образом, роль ЕЦБ невероятно важна в регулировании и поддержании стоимости единой валюты. Главные задачи ЕЦБ – поддержание ценовой стабильности и стоимости евро. Основная цель – удерживать рост инфляции на уровне около 2% в год.

Центральный банк имеет право устанавливать рекомендации по процентным ставкам, которым следует весь банковский сектор – 5 963 банка – в 27 странах-членах ЕС, которые продают свои услуги 341 миллиону потребителей, проживающих в еврозоне. ЕЦБ устанавливает процентную ставку «овернайт», используемую банками для кредитования других банков. ЕЦБ также платит данную процентную ставку банкам, которые хранят резервные фонды в центральном банке.

Связь между ЕЦБ и Еврогруппой

Еврогруппа – это неофициальная группа министров финансов ЕС, которые встречаются для обсуждения важнейших финансовых и экономических вопросов. Являясь главным органом надзора за банковским и финансовым сектором, ЕЦБ работает с Еврогруппой над поиском решений проблем на финансовых рынках. Примером может служить европейский долговой кризис, начавшийся в 2009 году, когда Греция и другие страны ЕС не смогли выплатить свои долги.

Как ЕЦБ влияет на торговые и инвестиционные решения

ЕЦБ оказывает огромное влияние на торговые и инвестиционные решения участников рынка, а его решения по процентным ставкам могут повлиять на валютные пары с евро в зависимости от обстоятельств. Повышение или понижение процентной ставки центральным банком оказывает воздействие на множество рынков:

Товарные рынки

Форекс

Ипотечные и корпоративные кредиты

Инвестиции в акции

Банковские акции и ожидаемую прибыль на акцию

Вот почему трейдеры и инвесторы внимательно следят за ежемесячными решениями ЕЦБ по денежно-кредитной политике и процентным ставкам и используют их для принятия решений по валютным сделкам или инвестициям на фондовом рынке.

ЕЦБ и торговые новости

ЕЦБ использует много технических терминов в своих ежемесячных отчетах, давайте рассмотрим их.

Стабильность цен: ожидания в отношении типичных цен, которые ежедневно платят потребители и предприятия.

Инфляция: скорость, с которой средние цены на товары и услуги увеличиваются или уменьшаются в течение года.

Количественное смягчение (QE): также известное как программа выкупа активов. Политика, при которой ЕЦБ скупает такие активы, как корпоративные и банковские облигации, в дополнение к государственным облигациям. Когда экономика находится в рецессии, а инфляция относительно небольшая, центральный банк может использовать политику количественного смягчения для поддержки финансовой системы и предотвращения дефолтов.

Иностранные резервы: ЕЦБ сохраняет большой запас иностранной валюты и золота для поддержки целей денежно-кредитной политики и собственного финансового положения.

Ликвидность: денежный поток.

У вас все же могут остаться вопросы о том, как ЕЦБ влияет на торговые и инвестиционные рынки. Разобраться вам помогут бесплатные вебинары от Admirals – это огромное количество информации об анализе торговых новостей, а ведущие наших вебинаров – опытные трейдеры и инвесторы.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.