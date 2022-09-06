Главные торговые новости Австралии, ЕС и США

Сентябрь 06, 2022 11:57

Текущая неделя насыщена важными торговыми новостями из Австралии, ЕС и США, начиная с сегодняшнего решения Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке.

Как и ожидалось, РБА повысил ключевую процентную ставку с 1,85% до 2,35% для контроля над растущей инфляцией. Уровень инфляции в Австралии достиг 6,1% в июле, что намного выше среднего целевого показателя в 2%. Центральный банк рассчитывает на сильный рынок труда и здоровый рост в крайне важном секторе экспорта для поддержания ипотечного рынка после повышения процентных ставок пятый месяц подряд. В июле уровень безработицы в Австралии упал до 3,4% на фоне 15%-го роста экспорта и устойчивого положительного сальдо счета текущих операций в размере 18,3 млрд австралийских долларов.

За повышением процентной ставки РБА последуют последние данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Австралии, которые будут опубликованы завтра, 7 сентября. Ожидается, что экономический рост во втором квартале вырастет с 0,8% в первом квартале до 1%. Если контрольный показатель оправдает ожидания, это, вероятно, поможет австралийскому доллару укрепиться и улучшит настроения инвесторов. Если нет, то может быть эффект противоположным.

В пятницу, 9 сентября, будут опубликованы данные по торговому балансу Австралии за июль: согласно прогнозам, он снизится с 17,67 млрд австралийских долларов в июне до 14,5 млрд австралийских долларов в июле. Выход этой информации крайне важен, поскольку экспортный сектор вносит значительный вклад в рост экономики Австралии.

Еще одно важное событие произойдет сегодня в США, когда станут известны результаты индекса менеджеров по закупкам в секторе услуг (PMI) США от S&P Global за август, поскольку он даст представление о состоянии одного из крупнейших секторов экономики. Ожидается, что значение PMI упадет с 56,7 в июле до 55,5 в августе. Если фактические результаты окажутся хуже ожидаемых, это может негативно повлиять на кросс-курсы с долларом США, поскольку опасения по поводу рецессии могут вновь потрясти рынок.

Трейдеры, работающие с евро, готовятся к статистике по ВВП еврозоны, которая станет известна 7 сентября. Единая валюта ЕС в последние дни сильно пострадала, упав до уровня 20-летнего минимума при паритете по отношению к доллару США. Поскольку инвесторы настороженно относятся к энергетической ситуации в ЕС, многое зависит от того, достигнет ли годовой рост ВВП ожидаемого уровня в 3,9%.

Падение цен на сырую нефть является благоприятным моментом для экономики еврозоны и несет поворотный характер, поскольку цены на энергию в течение большей части года оставались завышенными. Тем не менее ожидается, что поставки природного газа будут сильно ограниченны поскольку газопровод «Северный поток-1» из России в ЕС был закрыт; это привело к ухудшению отношений между двумя регионами.

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