Главные торговые события: отчет NFP в пятницу, рост цен на сырую нефть

Май 31, 2022 12:59

Основные торговые события включают в себя пятничный отчет NFP в США, а также ослабление карантинных мер в Китае, что привело к росту цен на сырую нефть.

На данный момент аналитики считают, что в мае в США было создано 320 000 новых рабочих мест, по сравнению с 428 000 в апреле. Этот прогноз учитывает влияние инфляции и возможность замедления создания рабочих мест из-за ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок.

В первом квартале экономика США пострадала в процессе тяжелой борьбы с высокой инфляцией и из-за проблемам в цепочке поставок, но показатели занятости населения оставались единственным позитивным моментом. Верно ли это утверждение для мая, станет ясно в пятницу. Любые положительные новости помогут доллару США укрепить свои позиции. С другой стороны, если ожидания не оправдаются, доллар США может двинуться вниз, а золото – получить поддержку.

Ужесточение политики Федеральной резервной системы

Данные о занятости населения в США влияют на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы, которая постоянно ужесточается. В случае, если данные укажут на ухудшения условий на рынке труда, возможно, центральный банк начнет замедлять темпы ужесточения политики. Если результаты будут носить позитивный характер, у ФРС появится подтверждение того, что она должна придерживаться курса ужесточения во время следующего заседания в июне.

Ослабление карантинных мер в Китае

Трейдеры сырой нефтью ждали, когда Китай ослабит ограничения, введенные из-за COVID-19. Это, наконец, произошло, и в начале торговой недели цены на сырую нефть выросли. В мае промышленная производительность в Китае оказалась под сильным давлением во время карантина, что повлияло на настроения инвесторов и оказало давление на азиатские фондовые рынки. Как только ситуация начнет улучшаться, перспективы роста мировой экономики будут выглядеть более позитивно, однако более высокие цены на топливо, скорее всего, раздуют инфляционный пузырь на сырьевых рынках.

Канада опубликует результаты ВВП за первый квартал. Аналитики прогнозируют, что ВВП составит 5,4% по сравнению с предыдущими 6,7%, любые неожиданности могут привести к колебаниям валютных пар с CAD. На курс канадского доллара также может повлиять решение Банка Канады по процентной ставке завтра, в среду, 1 июня. Многие считают, что Банк Канады повысит ключевую процентную ставку с 1% до 1,5% в целях борьбы с высокой инфляцией.

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Часто задаваемые вопросы

Что такое отчет NFP? Отчет отчет по изменениям в занятости в экономике США вне сельского хозяйства (Non-Farm Payrolls или NFP) имеет большое значение и содержит информацию о количестве рабочих мест, созданных в предыдущем месяце. Опрос публикуется в первую пятницу каждого месяца. Перед публикацией отчета финансовые аналитики и экономисты делятся своим мнением. Хотя это всего лишь оценка/прогноз, а не фактический результат отчета, трейдеры могут опираться на них во время принятия своих торговых решений.

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