Решение ФРС по процентной ставке, показатель розничных продаж в США

Июнь 15, 2022 13:34

Самыми важными новостями на данный момент являются июньское решение Федеральной резервной системы по процентной ставке и розничные продажи в США за май. Сегодня мы рассмотрим их потенциальное влияние на настроения рынка и различные классы активов.

Ожидается, что Федеральная резервная система, стремясь обуздать высокую инфляцию, повысит ключевую процентную ставку на 0,5%, таким образом она составит 1,5%. Одна из основных целей ФРС – удержание уровня инфляции на целевом уровне в 2%, но, учитывая, что в мае цены выросли на 8,6%, ФРС предстоит долгий путь.

Активы, номинированные в долларах США

Доллар США, как правило, пользуется большой популярностью во времена неопределенности или медвежьих настроений на рынке. ФРС, по-видимому, будет придерживаться агрессивной политики ​​в обозримом будущем, что означает систематическое повышение процентной ставки и укрепление доллара США. С другой стороны находятся контрвалюты доллара США, такие как евро или фунт стерлингов, и обе из них слабее по отношению к доллару США на момент написания статьи.

Активы, номинированные в долларах США, включают сырую нефть, казначейские облигации США, ссуды, выдаваемые предприятиям, и ипотечные кредиты в долларах США, а также сбережения и другие типы облигаций (например, банковские облигации). Логично предположить, что по мере того, как доллар США будет расти за счет его покупок в качестве актива-убежища, классы активов, привязанные к этой валюте, будут расти, при условии, что экономика продолжит рост. Однако не стоит забывать о последствиях экономического спада из-за COVID-19 и конфликта в Украине. Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики означает окончание программы выкупа активов Федеральной резервной системой, поэтому теперь бремя ответственности за поддержание спроса на казначейские облигации США лежит на других участниках рынка.

Розничные продажи

Поскольку ФРС балансирует на грани рецессии с одной стороны и инфляции с другой, такие важные экономические индикаторы, как розничные продажи, приобретают еще большую значимость. Аналитики считают, что рост показателя розничных продаж в мае упадет до 0,2% по сравнению с ростом на 0,9% в апреле. Фактические результаты могут вызвать резкие колебания валютных пар с долларом США.

Розничные акции

Розничные акции – еще один класс активов, который может на себе ощутить влияние последнего отчета о розничных продажах, в котором были проанализированы более 10 типов розничных продавцов в США. Розничные продавцы с высокой рыночной капитализацией, такие как Walmart, Amazon и Home Depot, рассчитывают на получение дохода от расходов потребителей.

Другие важные торговые новости включают отчет по ВВП Новой Зеландии за первый квартал, который, согласно аналитикам, вырастет до 3,3% в годовом исчислении по сравнению с 3,1% за этот период в прошлом году. Ожидаемый результат может не совпадать с фактическим результатом, поэтому волатильность валютных пар с NZD может вырасти.

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