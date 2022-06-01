Инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня в преддверии выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард

Июнь 01, 2022 13:10

В мае инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня в 8,1%. Это стала известно перед сегодняшним выступлением председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Сможет ли центральный банк сохранить свою неагрессивную позицию и риторику, или же уровень процентной ставки изменится раньше, чем ожидалось? Аналитики считают, что ЕЦБ отменит отрицательные процентные ставки к сентябрю, но, учитывая резкий скачок уровня инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики может начаться раньше.

Что мешает ЕЦБ повысить процентные ставки? Перспективы роста экономики омрачаются тем, что конфликт в Украине не прекращается. Кроме того, более слабый евро благоприятно влияет на экспорт и продажи в еврозоне, повышая их конкурентоспособность. Как только процентные ставки в Европе начнут расти, евро, вероятно, укрепится по отношению к другим валютам, в результате, помимо высокого уровня инфляции, мы увидим рост цен на товары и услуги.

Экономика Германии

Германия опубликует данные по годовому объему розничных продаж за апрель, который, согласно прогнозам, вырос с -2,7% в марте до 4% в апреле. Любые неожиданные результаты могут вызвать колебания валютных пар с евро.

Экономика Китая

Опасения в отношении роста экономики Китая повлияли на рыночные настроения в Азии во время торговли вне рабочих часов биржи. В мае рост второй по величине экономики мира замедлился, поскольку ограничения из-за COVID-19 негативно повлияли на промышленное производство. Цены на сырую нефть немного снизились, но бычий тренд может снова начаться, если рынок увидит признаки поворота в судьбе экономики Китая.

Экономика США

Настала очередь США доказать, сможет ли ее экономика продолжить быстрый рост или нет, опубликовав данные индекса деловой активности в производственном секторе за май. Ожидается, что значение индикатора уменьшилось с 55,4 в апреле до 54,5 в мае. Любые неприятные сюрпризы могут вызвать резкие колебания валютных пар с долларом США.

Рост ВВП Австралии

Только что стало известно, что ВВП Австралия вырос на 3,3% в годовом исчислении, что превзошло ожидания рынка. Тем не менее, высокая инфляция вызывает рост потребительских цен, и аналитики полагают, что в ближайшем будущем Резервный банк Австралии снова повысит процентные ставки.

Завершая наш торговый отчет, данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP будут опубликованы завтра, 2 июня. Аналитики прогнозируют рост с 247 000 в апреле до 300 000 в мае.

Полезная информация

Что такое розничные продажи Данные о розничных продажах предоставляют информацию об уровне продаж товаров и услуг потребителям. Отчеты публикуются ежемесячно и имеют важное значение для рынков, поскольку на них приходится около 70% потребительских расходов, а эти цифры являются точным индикатором здоровья экономики. Если результаты не соответствуют ожиданиям трейдеров, возможны колебания цены соответствующей валюты. В случае, если результаты превосходят ожидания, это может вызвать интерес со стороны покупателей, а в противном случае – со стороны продавцов.

Хотите узнать больше о фундаментальном анализе? Присоединяйтесь к вебинарам от Admirals!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.