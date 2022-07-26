Повысит ли ФРС процентную ставку снова в целях борьбы с инфляцией?

Июль 26, 2022 13:14

Заседание центрального банка США по денежно-кредитной политике состоится в среду, 27 июля.

Повысит ли Федеральная резервная система процентную ставку снова в целях борьбы с инфляцией?

Участники рынка считают, что в июле произойдет еще одно повышение процентной ставки. Центральный банк, похоже, полон решимости снизить инфляцию, которая в июне достигла уровня 9,1%.

В первой половине года рост экономики США замедлился, и ускорение темпов инфляции только усугубило ситуацию. Некоторые аналитики считают, что США впали в техническую рецессию во втором квартале после того, как рост экономики в первом квартале оказался отрицательным и составил -1,6%. Другие указывают на устойчивый уровень занятости населения и восстановление секторов экономики после снятия ограничений, введенных ранее в связи с пандемией COVID-19.

Последние данные о темпах роста ВВП в США будут опубликованы в четверг, 28 июля, на следующий день после решения ФРС по процентной ставке. Если в США действительно началась техническая рецессия, волатильность доллара США может вырасти из-за того, что валюта, возможно, потеряет часть своей текущей поддержки. Участники рынка, по-прежнему, сохраняют осторожность, так как цены на золото выросли в преддверии тревожных торговых событий этой недели.

Динамика EURUSD меняется?

На прошлой неделе евро вырос на фоне улучшения настроений рынка после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) поднять ключевую процентную ставку с 0 до 0,5%. Достигнув паритета еще до решения ЕЦБ, динамика EURUSD может измениться еще больше, если США погрузится в рецессию. Если евро продолжит укрепляться по мере того, как ЕЦБ будет ужесточать свою политику, покупательная способность внутри торгового блока, вероятно, вырастет.

Другие важные новости: данные о заказах на товары длительного пользования в США за июнь будут опубликованы в среду, 27 июля. Результаты помогут понять, замедляет ли инфляция темпы инвестиций и расходов. Ожидается, что значение индикатора за июнь упадет с 0,8% (май) до -0,2%. Любые неожиданности окажут влияние на стоимость доллара США.

Наконец, Австралия опубликует результаты Индекса потребительских цен (ИПЦ) за второй квартал. Ожидается, что инфляция снизилась с 2,1% в первом квартале до 1,8% во втором квартале. Если фактические данные будут сильно отличаться от ожидаемых результатов, валютные пары с австралийским долларом, возможно, начнут заметные колебания.

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