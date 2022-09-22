Торговые новости для начинающих: Что такое торговля на новостях?

Сентябрь 22, 2022 14:11

Трейдеров, как правило, разделяют на группы по применяемым ими стилям торговли: дейтрейдеры, скальперы, новостные трейдеры и т.д. Иногда снованием служит их любимый торговый инструмент, такой как золото, акции или CFD на нефть. Но каким бы ни был их основной подход к трейдингу, когда в новостной ленте появляется информация о крайне важном событии, все они становятся новостными трейдерами.

Наблюдать за коллективной реакцией на новостные события интересно: это похоже на стаю птиц, которая внезапно одномоментно взлетает в воздух по одной траектории, при чем это происходит за считанные секунды. Такие события вызывают рост волатильности, в результате чего в зависимости от конкретной новости цены на рынке могут взлететь или резко обвалиться, прежде чем вновь стабилизироваться.

Хорошим примером может служить публикация решения по процентным ставкам Федеральной резервной системы США. Оно широко освещается в мировых СМИ, поскольку влияет на доход всей банковской системы, а также ставки по займам для населения и компаний. Если ФРС примет неожиданное решение, оно может шокировать трейдеров, и те начнут быстро продавать или покупать активы, которые, по их мнению, будут затронуты. Чтобы повысить напряженность, многие средства массовой информации зачастую используют термины с яркой эмоциональной окраской в экономических новостях, чтобы привлечь внимание, вызывая резкую реакцию со стороны трейдеров.

Новостные события вызывают изменения рыночных настроений

Почему некоторые трейдеры предпочитают торговать на новостях, а не полагаться только на технический анализ? Как мы видели на примере с процентными ставками, новостные события могут вызывать изменения рыночных настроений, а именно настроения создают ценовые движения – восходящие и нисходящие тренды. Торговля на этих волнах рыночных настроений – один из подходов, который используют новостные трейдеры.

Другой подход больше распространен на товарных рынках, где новостные события сосредоточены вокруг конкретных активов и финансовых инструментов. Если летом было много дождей и это негативно сказалось на таких культурах, как пшеница или кукуруза, об этом сообщали сельскохозяйственные СМИ, то новостные трейдеры сделают вывод о том, что цены на эти товары, вероятно, вырастут из-за нехватки предложения. Открытие позиции по пшенице или кукурузе в момент, пока цены еще не выросли, может принести трейдеру прибыль, как только возникнет дефицит и спрос в конечном итоге превысит предложение.

Характеристики новостных трейдеров

Новостным трейдерам присущие следующие характеристики:

Они читают и усваивают как можно больше информации из финансовых СМИ.

Они анализируют прочитанное в контексте спроса и предложения.

Настроения рынка являются для них ключевым индикатором.

Они всегда готовы к важным новостным событиям.

Они практикуют риск-менеджмент, поскольку понимают, что волатильность может вырасти в любой момент.

В дополнение к вышесказанному, новостные трейдеры, как правило, следят за макроэкономическими событиями, чтобы понимать, как ежедневные выпуски новостей "вписываются" в общий контекст. Это важный фактор при анализе отдельных экономических отчетов, таких как данные о занятости или инфляции.

Что касается торговли валютами, новостные трейдеры должны быть в курсе всех предстоящих новостей, касающихся влиятельных источников, таких как Бюро экономического анализа США. Чем опытнее новостные трейдеры, тем более они организованы, когда дело касается планирования их сделок, чтобы те совпадали с ожиданиями от экономических публикаций и учитывали рыночные прогнозы.

Вы являетесь новостным трейдером?

Ответ зависит от ваших финансовых целей, времени, которое вы можете выделить на торговлю, и ваших предпочтений. Если вы новичок, то торговля на новостях может быть слишком сложной и напряженной, поэтому лучше сначала пройти обучение. Приходите на наши вебинары и используйте Календарь Форекс, чтобы следить за новостями, влияющими на рынок, и тренируйтесь на демо-счете, прежде чем выходить на реальные рынки.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.