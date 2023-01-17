Рост ВВП Китая в 2022 году оказался намного ниже целевого уровня

Январь 17, 2023 14:22

Утром во вторник азиатские индексы Shanghai Composite и Hang Seng обвалились, поскольку согласно данным, опубликованным Национальным статистическим бюро Китая, валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 3% в 2022 году, что стало один из самых медленных темпов роста за последние десятилетия.

Комментируя рост ВВП Китая, аналитики Goldman Sachs предположили, что резкое восстановление приостановленной деятельности компаний затруднило рост экономики. «Продолжающаяся «волна увольнений» на фоне более быстрого, чем ожидалось, восстановления деятельности компаний нанесла тяжелый урон экономической активности в последние месяцы из-за роста числа инфицированных, временной нехватки рабочей силы и проблем в цепочке поставок», — отметили они в своем отчете.

Декабрьские розничные продажи в Китае превзошли ожидания экономистов, упав всего на 1,8% в годовом исчислении. Этот показатель оказался значительно лучше, чем снижение на 8,6%, прогнозировавшееся в опросе, проведенном Reuters.

Решение по процентной ставке Банка Японии

Совет управляющих Банка Японии соберется в среду для обсуждения политики по процентным ставкам. Рыночные аналитики считают, что Банк Японии оставит базовую процентную ставку без изменений. Экономисты Bank of America Global Research предполагают, что он может отказаться от своей политики контроля кривой доходности: «в случае, если Банк Японии откажется от контроля кривой доходности (ККД), мы полагаем, что в ближайшее время индекс TOPIX снизится на 3%, при этом ключевые секторы, чувствительные к изменению ставков, как например банки, потенциально улучшат свои показатели».

Инфляция потребительских цен в Канаде, вероятно, снизилась

Одной из самых важных публикаций финансовых данных во вторник станет отчет об индексе потребительских цен (ИПЦ) Канады за декабрь. Экономисты прогнозируют снижение общей годовой инфляции с 6,8%, зафиксированных в ноябре, до 6,3%.

Банк Канады ужесточил свою денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2%. Некоторые экономисты предполагают, что Банк Канады продолжит повышать процентные ставки, причем 60% из них ожидают повышения на 25 базисных пунктов после предстоящего собрания по вопросам политики в среду, 25 января.

12 января канадский доллар достиг семинедельного максимума по отношению к доллару США, чему способствовал рост цен на нефть и падение инфляции в США.

Замедлилась ли инфляция ИПЦ в Великобритании в декабре?

Поскольку экономика Великобритании является одной из самых сильных на европейском континенте, данные по инфляции ее ИПЦ, которые должны быть опубликованы в среду, 18 января, несомненно, привлекут внимание. Ожидается, что Управление национальной статистики опубликует декабрьский отчет по инфляции ИПЦ. Аналитики прогнозируют инфляцию в Великобритании на уровне 10,6%, что чуть ниже показателя в 10,7%, зафиксированного в ноябре.

Участники рынка, похоже, приветствуют замедление инфляции после достижения рекордного уровня в 11,1% в ноябре. Отчеты, опубликованные Управлением национальной статистики, показывают, что инфляция индекса цен производителей в Великобритании также снижается.

Хотя некоторые экономисты считают, что инфляция ИПЦ достигла своего пика, аналитики считают, что ее значение останется двузначным. Чтобы контролировать инфляционное давление, Банк Англии повысил базовые процентные ставки. Экономист и член Комитета по денежной политике Банка Англии Кэтрин Манн предположила, что центральный банк находится вне цикла повышения процентных ставок, когда ему нужно беспокоиться о риске чрезмерного ужесточения.

Начало всемирного экономического форума

Всемирный экономический форум (ВЭФ) возвращается в Давос, Швейцария, впервые за 3 года. В ежегодном собрании ВЭФ примут участие более 2700 мировых лидеров из 130 стран, в том числе 52 главы государств и правительств.

Опрос, проведенный среди экономистов, показал, что среди 22 главных экономистов, опрошенных ВЭФ, большинство считают вероятной глобальную рецессию в 2023 году. Кроме того, большинство из них предполагают, что в США и Европе в этом году будет наблюдаться слабый или очень слабый экономический рост.

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