Отчет NFP в центре внимания, массовые продажи облигаций продолжаются

Октябрь 04, 2023 14:08

В то время как экономисты сосредоточили свое внимание на предстоящем отчете Nonfarm Payrolls США, который будет опубликован в пятницу, другой отчет по занятости в США спровоцировал массовые продажи облигаций на рынках. Опубликованный вчера отчет JOLTS показал, что вакансий в августе было намного больше, чем ожидалось. Это указывает на то, что экономика страны не остыла, несмотря на жесткую монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Опасения инвесторов, что ФРС продолжит повышать процентные ставки, вынудили их продавать государственные облигации. В результате доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 16-летнего максимума, а процентная ставка по 30-летним государственным облигациям Великобритании достигла 5% впервые за последние 25 лет.

Отчет NFP США за сентябрь 2023 г.

Данные о занятости населения вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь 2023 года будут опубликованы Бюро статистики труда (BLS) в пятницу. Аналитики рынка, опрошенные Dow Jones, ожидают, что этот отчет покажет рост на 170 000 мест. Однако следует отметить, что цифры NFP нередко удивляют экономистов, поскольку не соответствуют прогнозам.

Во вторник Министерство труда США опубликовало ежемесячный отчет по вакансиям и текучести рабочей силы. В отчете говорится, что общее количество вакансий в августе составило 9,61 миллиона, что почти на 700 000 больше, чем в июле, и значительно превышает оценку Dow Jones в 8,8 миллиона. Рост не ожидался, поскольку количество вакансий сокращалось в последние несколько месяцев, что свидетельствует об эффекте жесткой денежно-кредитной политики, проводимой ФРС.

РБНЗ оставил процентные ставки без изменений

Центральный банк Новой Зеландии сохранил стоимость заимствований на прежнем уровне, как и ожидали экономисты. В заявлении после заседания говорится: «Комитет согласился с тем, что процентные ставки, возможно, придется оставить на ограниченном уровне в течение более длительного периода времени. Ожидается, что инфляция снизится до целевого диапазона ко второй половине 2024 года».

Совет управляющих РБНЗ отметил: «Для снижения инфляционного давления необходим длительный период сдержанной активности. Существует краткосрочный риск того, что активность и инфляция не замедлятся настолько, насколько необходимо». В результате решения РБНЗ по процентным ставкам новозеландский доллар упал до 3-недельного минимума по отношению к доллару США.

Получила ли японская иена поддержку?

Министр финансов Японии Сюничи Судзуки отказался комментировать, вмешивался ли Токио, чтобы поддержать японскую иену, добавив, что «мы готовы принять необходимые меры против чрезмерной волатильности, приемлемы любые варианты».

Японская иена упала по отношению к доллару США до самого низкого уровня за год, но вчера вечером укрепилась. Аналитики предположили, что министерство финансов вмешалось, чтобы взять контроль над ситуацией. За 2023 год иена потеряла 12% своей стоимости.

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