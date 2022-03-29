Внимание инвесторов сосредоточено на отчете NFP, инфляции и переговорах между Россией и Украиной

Март 29, 2022 13:15

Инвестиционные рынки, похоже, находятся в поиске четкого направления, пока инвесторы пытаются определить влияние геополитических событии и данных отчета об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, который будет опубликован в конце недели.

Высокие показатели занятости населения являются ключом к уверенности рынка на фоне агрессивной политики Федеральной резервной системы, принявшей решение ужесточить свою денежно-кредитную политику. При условии, что показатели занятости населения останутся на достаточно высоком уровне, есть все основания полагать, что экономика страны сможет выдержать повышение процентной ставки со стороны центрального банка, осуществляемое в целях борьбы с растущей инфляцией.

«Показатели экономической активности и занятости населения продолжили укрепляться. Количество рабочих мест в последние месяцы увеличивалось, а уровень безработицы существенно снизился», - заявление ФРС.

Учитывая высокий уровень геополитических рисков и инфляции, разочарование рынка в показателях отчета от ADP и данных NFP может ослабить доллар США. Если показатели занятости населения превзойдут ожидания рыка, индекс доллара США, возможно, получит поддержку. Публикация отчета NFP также может повлиять на цены на золото, но как именно – будет зависеть от реакции инвесторов на результаты.

Акции

Во время торгов вне рабочих часов биржи азиатские рынки двигались в разных направлениях, при этом шанхайская биржа обвалилась после выхода новостей о карантине из-за COVID-19. Настроения на предварительных торгах по отношению к европейским акциям было неопределенным, и индекс FTSE практически никак не изменился.

«Дрейф» основных сырьевых товаров

Пока цены на основные сырьевые товары «дрейфовали», сырая нефть торговалась без серьезных ценовых колебаний, поскольку делегации России и Украины вскоре встретятся в Стамбуле с целью проведения мирных переговоров. Чувство надежды на то, что обе страны заключат перемирие, растет. Любые новости о прогрессе в вопросе по достижению мира, скорее всего, окажут понижательное давление на цены на нефть, поскольку это развеет опасения населения в отношении проблем с поставками нефти.

Цены на активы-убежища – золото и серебро – немного снизились вслед за другими сырьевыми товарами. Многие предвкушают положительный исход мирных переговоров и, если текущие геополитические риски снизятся, рынки могут быстро изменить направление. Опасения относительно поставок нефти, вероятно, развеются вместе с избыточным влиянием инфляции на рынках сырой нефти. Возможен и обратный сценарий. Если переговоры снова потерпят неудачу, скорее всего, активы-убежища могут сохранить свою популярность, а цены на сырую нефть, вероятно, сохранят высокую волатильность.

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