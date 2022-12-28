Цены на сырую нефть выросли на фоне арктического шторма в США

Декабрь 28, 2022 14:17

Цены на сырую нефть выросли до 80 долларов США за баррель на фоне всплеска спроса на топливо для отопления во время сильных зимних штормов в США и Канаде.

Ожидания рынка о начале рецессии в 2023 году оказывали понижательное давление на цены на сырую нефть большую часть декабря. Ситуацию изменили арктический шторм и улучшение перспектив глобального роста после того, как Китай вновь открывает свои границы для посетителей. Согласно последним данным, к концу декабря Гонконг отменит ограничения, введенные ранее в связи с COVID-19, что, вероятно, положительно повлияет на настроения участников рынка.

Что больше всего будет влиять на рынки сырой нефти по мере приближения января – опасения рецессии, возросший спрос из-за зимней погоды или улучшенные перспективы роста Китая? В краткосрочной перспективе спрос на топливо для отопления домов должен поддержать цены на сырую нефть в зимние месяцы. Среднесрочная перспектива не так ясна из-за давления со стороны предложения, вызванного войной в Украине, и вероятностью глобальной рецессии.

В четверг Управление энергетической информации (EIA) опубликует отчет об изменении запасов сырой нефти за неделю, закончившуюся 23 декабря. На прошлой неделе значение составило -5,894 млн баррелей, поэтому следующий результат ожидается на уровне -1,575 млн баррелей. Если результат превзойдет ожидания, это, возможно, поддержит цены на сырую нефть. С другой стороны, если цифра совпадет или окажется хуже ожидаемой, медвежий тренд может оказать понижательное давление на цены.

Одной из основных причин роста опасений по поводу начала рецессии является следующее решение Федеральной резервной системы по процентной ставке. Опасения, возможно, сохранятся до конца января в преддверии двухдневного заседания ФРС, назначенного на 31 января – 1 февраля.

Главный вопрос заключается в том, выросла или упала инфляция в США в декабре, и ответ мы узнаем 12 января, когда будут опубликованы результаты. Потребительские цены в ноябре выросли на 7,1%, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем, когда рост составил 7,7%. В ответ на это ФРС повысила процентную ставку на 0,5%, что меньше, чем в предыдущие периоды.

Что касается других финансовых новостей, то в январе приближается сезон отчетности. Начиная с 13 января крупнейшие по капитализации финансовые компании должны отчитаться о доходах за четвертый квартал, включая JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo & Co и Citigroup. В начале января на мировых фондовых рынкам может наблюдаться рост волатильности – это будет зависеть от таких факторов, как риторика ФРС, перспективы компаний с большой капитализацией и новости об инфляции.

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