Цены на сырую нефть снижаются на фоне резкого роста курса доллара США

Сентябрь 27, 2022 11:54

Мы переживаем необычные времена на мировых рынках.

Резкий рост цен на сырую нефть во втором квартале этого года привел к росту инфляции, что, в свою очередь, привело к повышению процентных ставок в США и других странах. Более высокие процентные ставки помогли доллару США укрепиться, поскольку валюта привлекла интерес инвесторов из-за возможности получить доходность от активов, номинированных в долларах США, таких как казначейские ценные бумаги. Поскольку ястребиная денежно-кредитная политика Федерального резерва ужесточила контроль над инфляцией, в США началась техническая рецессия, которая вызвала опасения среди населения по поводу глобальной рецессии.

Каков результат этой цепочки событий? Доллар США настолько силен, что сырую нефть непросто себе позволить, учитывая обменные курсы других валют. Текущий спад цен на нефть отражает медвежий тренд, поскольку трейдеры быстро закладывают в цену факт начавшейся рецессии. Даже ощущение того, что пандемия утихла – что дало предприятиям возможность восстановиться до допандемического уровня – меркнет на фоне более высокой стоимости кредитов и более серьезной задачи по снижению инфляции.

Цены на сырую нефть на момент написания статьи составляют около 77 долларов США за баррель, но надо учитывать, что стоимость доллара США, который намного сильнее других основных валют, таких как евро или фунт стерлингов, завышена. Тем не менее, более низкие цены на сырую нефть могут помочь снизить инфляционное давление при транспортировке сырья и готовой продукции, готовой к отправке потребителям.

Что это значит для трейдеров? Начнем с того, что сила доллара США может быть подорвана более медленным или отрицательным ростом экономики, поэтому показатель ВВП за третий квартал, который станет известен 29 сентября, является важным индикатором. Кроме того, ожидается, что Федеральная резервная система продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, косвенно поддерживая укрепление доллара США. Наконец, показатели экспорта США и заказов на товары длительного пользования могут почувствовать давление экономического пузыря, расширяющегося вокруг доллара США.

Отчет о заказах на товары длительного пользования в США за август должен будет опубликован сегодня, и как ожидается, показатели упадут с -0,1% до -1,1% из-за более высоких цен и осторожного составления бюджета по мере ухудшения экономической ситуации.

Другие важные торговые события этой недели включают выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла завтра, 28 сентября. Ожидается, что оба центральных банка сохранят свою ястребиную риторику, что может повлиять на настроения участников рынка в зависимости от содержания их выступлений.

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