Рост цен на золото: последние данные

Апрель 11, 2023 11:29

В последние недели процентные ставки, инфляция, а также рост цен на нефть и золото были главным предметом разговоров в финансовом мире. Цены на золото поднялись выше отметки в 2000 долларов США впервые за последние 12 месяцев.

Продолжат ли расти цены на золото? Что прогнозируют аналитики? Эта статья призвана дать вам ценную информацию и помочь вам понять, что происходит с ценами на этот драгоценный металл.

Стоимость золота подскочила выше отметки в 2000 долларов США

Золото начало год на уровне 1854 доллара США за унцию, но уже в феврале подорожало по 1950 долларов США. Однако февраль оказался не самым положительным месяцем для цен на золото, поскольку 24 февраля они упали до 1810 долларов США за унцию. В первой половине марта цены на драгоценный металл выросли на фоне неопределенности на мировых рынках и потрясений в банковском секторе США и Европы.



Источник: Admirals MetaTrader 5 , XAUUSD, Daily – Диапазон данных: 25 ноября 2022 г. – 10 апреля 2023 г. по состоянию на 10 апреля 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Это не первый раз, когда цены на золото превышают отметку в 2000 долларов США за унцию. В последний раз цены на золото преодолели данную отметку 7 августа 2020 года, достигнув уровня 2074 доллара США за унцию.

Источник: Admirals MetaTrader 5 , XAUUSD, Monthly – Диапазон данных: 1 июля 2015 г. – 10 апреля 2023 г. по состоянию на 10 апреля 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



Почему цены на золото растут?

Беспорядки в банковском секторе США и Европы, вызванные крахом банка SVB и поглощением Credit Suisse UBS, высокая инфляция и вероятность рецессии положительно влияют на стоимость золота. Некоторые инвесторы и трейдеры называют золото активом-убежищем и активно инвестируют в него, когда чувствуют приближение экономического спада.

Хотя ни один актив не является полностью «безопасным», когда речь идет о сохранении стоимости инвестиций на мировых финансовых рынках, инвесторы склонны покупать золото, чтобы диверсифицировать свои портфели и снизить риски. Золото можно использовать для хеджирования против инфляции, в то время как Федеральный резервный банк Чикаго отмечает, что рост инфляции или инфляционных ожиданий повышает интерес инвесторов к покупке золота и, следовательно, повышает его цену; напротив, дезинфляция или падение инфляционных ожиданий имеют обратный эффект.

Цены на золото: последние новости

Рост цен на золото вынудил банки и экспертов рынка изменить свои прогнозы. Прочтите наше руководство по торговле золотом, чтобы расширить свои знания. Давайте посмотрим на последние новости, и, пожалуйста, помните, что прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

ING прогнозирует рост цены на золото до максимума августа 2020 года

Аналитики ING опубликовали отчет, в котором говорится, что цены на золото могут достичь отметки в 2075 долларов США, установив трехлетний максимум. Они отмечают: «Кажется, пока банковский кризис в США не может подорвать борьбу ФРС с высокой укоренившейся инфляцией. Золото же — как беспроцентный актив — чувствует себя хорошо на фоне процентной ставки около 5%. Рынки будут внимательно следить за отчетом по занятости в США и за тем, приблизит ли он рынок золота к своему историческому максимуму в 2075,47 доллара США, достигнутому в августе 2020 года».

Экономисты ING предполагают, что золото может извлечь выгоду из тенденций в управлении золотовалютными резервами. «Усиливающаяся биполярность в геополитическом мире, усугубляемая войной в Украине, означает, что центральные банки стран БРИКС+ будут хранить большую часть своих международных резервов в золоте. Это хорошие новости для золота и плохие — для доллара, особенно учитывая, что в конце этого года ФРС должна начать цикл смягчения», — добавляют они в своем отчете.

Credit Suisse: цены на золото могут приблизиться к отметке в 2300 долларов США

В отчете Credit Suisse говорится, что драгоценный металл извлек выгоду из падения доходности облигаций и ослабления доллара США. «Мы ожидаем повторного тестирования долгосрочного уровня сопротивления от рекордных максимумов 2020 и 2022 годов на уровне 2070/2075 долларов США. Четкий устойчивый прорыв вверх ознаменовал бы начало долгосрочного бычьего тренда и возможность для роста до 2300 долларов США», — говорится в отчете Credit Suisse.

Согласно CNBC, в обращении того же банка к инвесторам отмечается: «Цены на золото в последние недели выросли из-за спроса на активы-убежища на фоне опасений в отношении банковского сектора, а также мнений о том, что вероятность рецессии (т. е. жесткой посадки) существенно увеличилась. Это, в свою очередь, натолкнуло на мысль о том, что ФРС США может вскоре начать снижение ставок. Более низкие ставки в сочетании с инфляцией, значительно превышающей целевой показатель в 2%, положительно повлияют на цены на золото».

ANZ: Золото на пороге рекордного максимума на фоне повышенной инфляции

Экономисты ANZ подчеркивают элемент высокой инфляции, лежащий в основе роста цен на золото. Они предполагают, что опасения по поводу глобального экономического спада и банковских проблем, возникших в марте, движут ралли золота вперед.

Однако они также подчеркивают, что если ситуация в банковском секторе стабилизируется, цены на золото могут упасть. «Несмотря на то, что текущие проблемы в банковском секторе, мы понимаем, что цены на золото, вероятно, упадут, если кризис ослабнет. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на золото в долгосрочной перспективе, поскольку ФРС приостанавливает повышение процентных ставок, а доллар США продолжит снижаться до конца года», — говорится в отчете ANZ.

Агентство Fitch Solutions пересмотрело прогноз по ценам на золото на 2023 г.

Fitch Solutions обновило прогноз по ценам на золото на 2023 год. Экономисты предполагают, что средняя цена на золото составит 1950 долларов за унцию, что на 100 долларов выше их первоначального прогноза. В отчете подчеркивается, что на фоне ожиданий замедления роста мирового ВВП с 3,1% в 2022 году до 2,1% в 2023 году, высокий интерес инвесторов к золоту как к защитному активу сохранится.

Есть ли способ снизить риск при торговле золотом?

«Золото — защитный актив» — это фраза, которую вы увидите во множестве блогов и новостных статей. Однако торговля любым активом сопряжена с риском. Всегда существует вероятность получения убытков при торговле и инвестировании. Если цена на золото начнет двигаться в направлении, противоположном тому, что вы ожидали, ваша стратегия может потерпеть неудачу и привести к потере средств.

Перед разработкой торговой стратегии необходимо провести глубокое исследование рынка. Кроме того, необходимо применять различные инструменты управления рисками, которые предоставляет вам брокер.

В Интернете доступно множество учебных материалов, составленных профессионалами отрасли. Вебинары и статьи, написанные опытными дилерами, помогут вам лучше понять, как включить инструменты управления рисками в вашу стратегию и снизить риски.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.