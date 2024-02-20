НБК снизил базовую ставку по ипотеке для стимулирования продаж на рынке недвижимости

Февраль 20, 2024 15:32

На этой неделе не ожидается большое количество финансовых данных. В понедельник рынки США были закрыты из-за выходного дня в честь Дня президента.

Народный банк Китая (НБК) удивил рыночных аналитиков, обеспечив беспрецедентное снижение основной ставки по кредитам на 5 лет, пытаясь оживить испытывающую трудности экономику страны.

Согласно протоколу заседания Резервного банка Австралии (РБА), его правление обсуждало вопрос о том, повышать ли ставку на 25 базисных пунктов или оставить ее без изменений. Представители РБА также отметили, что недавние данные показали, что инфляция может вернуться к целевому уровню в разумные сроки.

НБК Китая сокращает ставку по 5-летним кредитам

Сегодня НБК снизил базовую ставку по пятилетним кредитам (LPR) на 25 базисных пунктов, чтобы поддержать рынок недвижимости. Объявленное сокращение превзошло ожидания и является крупнейшим с 2019 года. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters, ожидали сокращения на пять-пятнадцать базисных пунктов.

В воскресенье правление НБК сохранило годовую ставку среднесрочного кредитования на уровне 2,50%. Это решение во многом было ожидаемым, поскольку опрос Reuters, опубликованный 8 февраля, показал, что 7 из 10 экономистов предполагают, что центральный банк Китая будет стремиться поддерживать стабильность валюты.

Аналитики ING в своем отчете отметили: «Учитывая давление обесценивания юаня на фоне невыгодного спреда процентных ставок, мы видим ограниченное пространство для маневра, прежде чем глобальные центральные банки начнут снижение ставок. Хотя сокращения LPR происходили и в прошлом, всегда снижалась ставка за 1 год, а ставка за 5 лет сохранялась».

ИПЦ в Канаде, январь 2024 г.

Ожидается, что отчеты по ИПЦ в Канаде, поступающие от Статистической службы Канады и Банка Канады, прольют свет на состояние экономики страны. Экономисты предполагают, что отчет Статистической службы Канады за январь покажет цифру, близкую к 3,2% в годовом исчислении, что свидетельствует о снижении по сравнению с декабрем.

Банк Канады отметил, что, хотя инфляция кажется теперь под контролем, риски пока сохраняются, поскольку инфляция оказалась устойчивой. Банк Канады сместил акцент в отношении стоимости заимствований и теперь он пытается определить, как долго ему придется сохранять ставки на текущем уровне. Глава Банка Канады Тифф Маклем заявил, что не будет называть конкретных цифр того, какой уровень базовой инфляции приведет к снижению базовой процентной ставки с текущих 5,00%.

На последнем совещании по денежно-кредитной политике Маклем отметил: «Я подчеркнул, что базовая инфляция — это скорее концепция, нежели мера. Мы ищем доказательства постоянного ослабления инфляционного давления и явного понижательного импульса».

Бывший главный экономист Банка Англии: Банк Англии рискует углубить рецессию в Великобритании

Энди Холдейн, бывший главный экономист Банка Англии, заявил, что центральный банк Великобритании рискует углубить текущую рецессию, если не продолжит снижение процентных ставок. «Я думаю, именно в этом и заключается баланс рисков. На мой взгляд, аргументы в пользу введения некоторой предварительной страховки в сфере денежно-кредитной политики становятся более убедительными, и я боюсь, что мы начнем это введение слишком поздно», — сказал Холдейн во время своего выступления.

На своем последнем заседании Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии сохранил издержки по займам на прежнем уровне: один из его членов проголосовал за снижение ставки, а двое проголосовали за ее повышение. Энди Холдейн отметил: «Одно дело – пропустить инфляцию на пути вверх, что и произошло; совсем другое – затем разрушить экономику на пути вниз. Этого двойного удара по авторитету я бы старался избежать, если бы я был на месте главы центрального банка».

Бундесбанк предполагает, что техническая рецессия может ударить по Германии

Центральный банк Германии предупредил, что экономика может снова замедлиться в первом квартале 2024 года, что приблизит ее еще на шаг к технической рецессии. Экономический рост Германии снизился в четвертом квартале 2023 года: аналитики Бундесбанка предполагают, что признаков восстановления нет, однако осторожность потребителей в отношении расходов и низкий зарубежный спрос на товары промышленного назначения, похоже, играют значительную роль.

В отчете Бундесбанка отмечается: «Хотя это будет означать, что период слабости немецкой экономики после начала российской войны против Украины будет продолжаться, мы пока не наблюдаем признаков рецессии, чтобы говорить об устойчивом, широкомасштабном и отчетливом падении экономической активности, и такая рецессия в настоящее время не предвидится».

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