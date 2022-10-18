Настроения рынка улучшаются в разгар сезона отчетности

Октябрь 18, 2022 11:39

Четвертый квартал начался не самым лучшим образом, поскольку геополитическая напряженность и опасения начала рецессии спровоцировали нежелание у инвесторов рисковать, но с началом сезона отчетности внимание участников рынка обратилось к фундаментальным показателям.

Несмотря на то, что волатильность остается высокой, а на фондовых и валютных рынках сохраняются медвежьи настроения, неделя началась с отчетов о доходах за третий квартал от Bank of America (Банк Америки), Charles Schwab и Bank of NY Mellon, которые превзошли ожидания аналитиков.

Банк Америки сообщил о доходах в размере 24,5 млрд долларов США в основном за счет более высокого процентного дохода, полученного в результате ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок. Доходы инвестиционно-банковских услуг снизились из-за осторожного подхода к новым предприятиям на фоне технической рецессии в США.

Отчеты о прибылях и убытках одних из крупнейших по капитализации компаний, которые будут опубликованы сегодня, включают Johnson & Johnson (JNJ) с прогнозируемой выручкой в размере 23,46 млрд долларов США; Roche Holding ADR (RHHBY) – в размере 15,66 млрд долларов США; Netflix (NFLX) – на уровне 7,85 млрд долларов, Goldman Sachs (GS) – на уровне 11,37 млрд долларов США. Хотя аналитики дают экспертную оценку, фактические результаты могут оказаться хуже или лучше ожидаемых.

По мере того, как сезон отчетности оживляет настроения на фондовом рынке, валютные трейдеры готовятся к нескольким важным экономическим отчетам, которые должны быть опубликованы на этой неделе.

Германия опубликует индекс экономических настроений (ZEW) за октябрь, который, согласно прогнозам, достигнет уровня -63,4 по сравнению с результатом за предыдущим месяц, составившим -61,9. Риски для экономического роста и уверенности в Германии выросли из-за более высоких цен на природный газ на фоне ограничений поставок из-за конфликта в Украине.

В среду Великобритания опубликует отчет об индексе потребительских цен (ИПЦ) за сентябрь. Ожидается, что инфляция составит 9,9%, т.е. останется на том же уровне, что и в августе, однако в отношении этого существует неопределенность из-за серьезных препятствий для развития экономики Великобритании на момент написания.

Волатильность рынка гособлигаций значительно выросла, но ситуацию исправили действия Банка Англии, который ослабил денежно-кредитную политику и расширил свою программу количественного смягчения. Хотя с тех пор центральный банк прекратил свои операции на рынке облигаций, ни одно его действие не ускользнуло от участников рынка и отразилось на их ожиданиях в отношении инфляции и процентных ставок на валютных рынках.

Наконец, в среду и четверг ожидается публикация данных по рынку жилья в США: информация об объеме строительства новых домов, разрешениях на строительство и продажах на вторичном рынке жилья за сентябрь. Из-за более высоких процентных ставок, оказывающих давление на ипотечный рынок и инвестиционные настроения, прогнозируются ухудшения результатов по всем показателям.

Больше торговых событий в календаре Форекс от Admirals.

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.