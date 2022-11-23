Публикация ключевых данных по настроениям в Германии на фоне роста вероятности начала рецессии

Ноябрь 23, 2022 13:05

Ключевые данные по настроениям компаний и потребителей в Германии будут опубликованы на этой неделе на фоне роста вероятности начала рецессии и негативного влияния инфляции на экономические перспективы.

Кросс-курсы с евро

На валютные кросс-курсы с евро может повлиять ежемесячный отчет по индексу делового климата Ifo Германии за ноябрь, который должен выйти в четверг. Ранее его значение составило 84,3, в ноябре же, согласно прогнозам, индекс достиг уровня 85.

В четвертом квартале крупнейшая экономика Европы может впасть в рецессию, а это тревожный сигнал. Институт Ifo прогнозирует сокращение на 0,6% для экономики Германии в четвертом квартале. Исследование института также показывает, что каждая вторая компания ожидает повышения цен на товары и услуги в течение следующих 3 месяцев.

Инфляция в Германии выросла с 10% в сентябре до 10,4% в октябре. Если 50% немецких компаний по-прежнему собираются поднять свои цены, это подтолкнет инфляцию вверх, если только ЕЦБ не ужесточит денежно-кредитную политику. На момент написания статьи политика ЕЦБ по-прежнему менее жесткая, чем у Федеральной резервной системы, а это значит, что денежный поток направляется в активы, деноминированные в долларах США, с более высокой процентной доходностью, бросая вызов силе евро.

Индекс потребительского доверия от GfK

Информация, которая даст еще лучшее понимание экономического цикла Германии, ожидается в пятницу, когда будет опубликован индекс потребительского доверия от GfK. Согласно прогнозам, результат декабря составит -39,6 по сравнению с -41,9 в ноябре.

Негативные настроения потребителей повлияли на ожидания относительно доходов и расходов в Германии. ЕЦБ проведет заседание 15 декабря на фоне негативных настроений компаний и потребителей, но у него нет другого выбора, кроме как постараться подавить инфляцию.

Существуют и другие риски для роста Германии в виде недавних ограничений Китая и продолжающейся войны в Украине. Стало понятно, что власти Германии планируют диверсифицировать торговых партнеров страны после того, как канцлер Олаф Шольц заявил, что ошибка в виде зависимости от одной страны больше не повторится.

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.