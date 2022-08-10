Nasdaq упал после неудачного дня у производителей микросхем и технологических компаний

Август 10, 2022 13:26

После нескольких месяцев стабильно высоких цен сырая нефть начала испытывать трудности. В первую неделю августа цены на нефть WTI и Brent упали на 9,74% и 13,72% соответственно, и в настоящее время оба инструмента торгуются рядом с февральскими минимумами.

Недавнее снижение произошло на фоне опасений в отношении надвигающейся глобальной рецессии после того, как США зафиксировали отрицательный рост ВВП второй квартал подряд, а Банк Англии опубликовал прогноз о том, что экономика Великобритании войдет в рецессию к следующему году.

Нефти присуща сильная корреляция с экономическим ростом, то есть когда экономика ухудшается, цены на нефть, как правило, падают вместе с ней. Следовательно, скорее всего, страх перед рецессией продолжит оказывать понижательное давление на цены на нефть в ближайшие месяцы.

Публикация данных по инфляции в США сегодня днем, вероятно, станет определяющей для финансовых рынков на предстоящих торговых сессиях. Ожидается, что инфляция в июле составит 8,7%, снизившись от июньских показателей в 9,1%.

ФРС, безусловно, воспримет это как подтверждение тому, что их жесткий подход к денежно-кредитной политике начинает приносить плоды. Однако, несмотря на улучшение, 8,7% все еще далеки от целевого уровня ФРС в 2%.

Если данные об инфляции в США не оправдают ожидания, вполне вероятно, что акции и сырьевые товары сегодня днем заметно пострадают, особенно если эта цифра окажется выше июньской. Исключением может стать актив-убежище золото, стоимость которого, как правило, растет в периоды экономической нестабильности. Не забудьте подготовиться к повышенной волатильности на рынках в связи с выходом этой новости.

Производители микросхем ощутили влияние роста издержек

Вчера индекс Nasdaq завершил торговую сессию снижением на 1,19% после неудачного дня для производителей микросхем и технологических компаний. Оба сектора затронула новость о том, что производитель микросхем Micron Technology снизил свой прогноз по выручке на текущий квартал из-за падения спроса, и ее акции завершили торговую сессию падением на 3,74%.

Этот негативный прогноз последовал за аналогичным заявлением Nvidia в преддверии публикации отчетах о доходах о том, что выручка компании во втором квартале упадет. Кроме того, вчера индекс Philadelphia Semiconductor Index обвалился более чем на 4,5%, несмотря на подписание нового законопроекта США, согласно которому на производство полупроводников и проведение исследований в США будет выделено $52,7 млрд в виде субсидий.

На фоне ухудшающихся прогнозов стоит растущая стоимость жизни, которая вынуждает потребителей пересматривать свои привычки в отношении расходов. Как и ожидалось, это приводит к падению спроса на дискреционные товары, такие как электронные гаджеты, поскольку приоритет отдается предметам первой необходимости.

Неудивительно, если в ближайшем будущем мы увидим сокращение прогнозов от большего числа компаний, производящих товары и услуги, начиная с объявления о результатах Walt Disney сегодня вечером после закрытия рынка.

Стриминговые войны накаляются

Особый интерес для многих инвесторов сегодня представляют собой данные о числе подписчиков Disney+. Учитывая, что Netflix терял подписчиков два квартала подряд, будет интересно посмотреть, сможет ли Disney+ воспользоваться этой ситуацией и нагнать своего конкурента.

Если количество подписчиков Netflix продолжит сокращаться, компания-гигант в какой-то момент почувствует, что ее доходы падают. В отличие от Netflix, Disney не зависит полностью от своего стримингового сервиса, обладая несколькими другими источниками дохода помимо Disney+ (который по-прежнему является убыточным). Эти дополнительные источники доходов могут сыграть ключевое значение в будущем.

Естественно, спрос на оба стриминговых сервиса, вероятно, в какой-то момент почувствует на себе негативное влияние роста издержек, и возможная рецессия только усугубит ситуацию. Однако это также даст Disney+ возможность «догнать» своего главного конкурента.

Для крупных компаний рецессия может стать возможностью украсть долю рынка у своих конкурентов за счет увеличения инвестиций в будущий рост. Согласно предыдущим квартальным результатам Disney, у компании было более 13 млрд долларов США наличными по сравнению с 5,8 млрд долларов США у Netflix.

Таким образом, в случае спада экономики Disney может открыть свою «заначку на черный день» и начать более агрессивное создание нового контента, чтобы попытаться отнять у Netflix звание самого популярного потокового сервиса в мире.

Источник: Admirals MetaTrader 5, The Walt Disney Co., Weekly – Диапазон данных: с 7 февраля 2016 г. по 9 августа 2022 г. по состоянию на 9 августа 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

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