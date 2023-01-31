Оптимизм МВФ и данные по ВВП еврозоны привлекают внимание участников рынка

Январь 31, 2023 13:48

Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз по росту мировой экономики в этом году, сославшись на более высокую, чем ожидалось, устойчивость экономик по всему миру. МВФ предполагает, что рост мировой экономики достигнет 2,3%, что на 0,2% выше значения в предыдущем прогнозе. Аналитики МВФ прогнозируют, что Великобритания станет единственной экономикой G7 с отрицательным ростом в 2023 году.

Инвесторы и трейдеры сосредоточены на решениях Федеральной резервной системы, ЕЦБ и Банка Англии по процентным ставкам, которые будут представлены позже на этой неделе. Данные о росте ВВП еврозоны и отчеты о доходах от Exxon Mobil, Pfizer и McDonald’s также будут в центре внимания.

Данные о розничных продажах в Германии не оправдали ожиданий

Декабрьские данные по розничным продажам в Германии разочаровали рыночных аналитиков, упав на 6,4% и 5,3% в годовом и месячном исчислении соответственно. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост на 0,2% в месячном исчислении.

Предварительные данные о ВВП, полученные из Германии, показали, что в последнем квартале 2022 года крупнейшая экономика еврозоны сократилась на 0,2% в квартальном исчислении. В своем отчете аналитики Commerzbank написали, что вопреки прогнозам Федерального статистического управления (Destatis) в четвертом квартале ВВП Германии несколько снизился по сравнению с третьим кварталом (-0,2%). Главным образом это было связано с потребительскими расходами. Они по-прежнему ожидают, что ВВП Германии сократится на 0,5%.

Предварительный отчет по ВВП еврозоны за 4 квартал 2022 года

Евростат опубликует предварительные данные по росту ВВП еврозоны в последнем квартале 2022 года. Экономисты прогнозируют, что экономика еврозоны зафиксировала нулевой рост.

В третьем квартале 2022 года экономика еврозоны выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Результаты отчета могут повлиять на стоимость евро по отношению к доллару США и британскому фунту.

Статистическое управление Новой Зеландии опубликует данные по уровню безработицы в Новой Зеландии за 4 кв. 2022 года

Ожидается, что Статистическое управление Новой Зеландии опубликует отчет об уровне безработицы за четвертый квартал 2022 года. Экономисты банка ANZ прогнозируют снижение ставки до 3,2%. Аналитики Westpac склонны не соглашаться, предполагая, что уровень безработицы в стране остался неизменным на уровне 3,3%.

Они также отметили, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) ограничит ожидаемое повышение базовой процентной ставки до 50 базисных пунктов. В прогнозе РБНЗ по рынку труда, опубликованном в ноябре, говорится, что уровень безработицы будет неуклонно расти, достигнув 5% к марту следующего года.

PMI в производственном секторе Китая от Caixin за январь 2023 года

Индекс PMI в производственном секторе Китая от Caixin публикуется IHS Markit и основан на данных, предоставленных менеджерами по закупкам в компаниях, работающих в производственном секторе. Аналитики рынка предполагают, что производственный PMI Caixin составит 49,5, что немного выше, чем показатель декабря (49,0). Индекс оставался ниже отметки в 50 пунктов на протяжении пяти месяцев подряд.

Опрос, проведенный Standard Chartered, показал, что уверенность среди малого бизнеса в январе была лучше, чем в декабре, при этом активность в сфере недвижимости, транспорта, жилья и общественного питания резко выросла.

Отчеты о доходах

Сезон отчетов продолжается, поэтому компании Exxon, Pfizer, McDonald’s и AMD опубликуют сегодня свои данные за последний квартал 2022 года.

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