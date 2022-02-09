Microsoft рассматривает возможность поглощения фирмы, занимающейся кибербезопасностью
Положительные отчеты по результатам деятельности британской жилищно-строительной компании Barratt и фармацевтической компании GSK поспособствовали позитивному началу дня для британских акций сегодня утром, в том числе и для индексов FTSE 100 и FTSE 250.
Это оптимистичное начало дня в Великобритании как бы продолжает вчерашний позитивный день, который мы наблюдали по другую сторону Атлантики. Уолл-стрит завершила вчерашнюю сессию ростом всех трех эталонных индексов, в основном за счет отличных отчетов Apple, Amazon, Microsoft и Tesla.
К сожалению, того же самого нельзя сказать о Meta Platforms, цена акций которой упала еще на 2,1% во время торговой сессии. Таким образом, всего за четыре торговые сессии цена акций Meta Platforms упала почти на 32%, в результате чего ее рыночная капитализация сократилась примерно на 280 млрд долларов.
Вчера мы писали о производителе велотренажеров Peloton Interactive, цена акций которого выросла на 21% во время торговой сессии в понедельник на фоне новости о возможном поглощении компании со стороны Nike и Amazon.
Вчера акции Peloton снова выросли, на этот раз более чем на 25%, после объявления о том, что нынешний генеральный директор и соучредитель Джон Фоули уходит в отставку, а на его место придет Барри Маккарти, бывший финансовый директор Spotify и Netflix. Peloton также объявила, что уволит примерно 20% своих сотрудников, чтобы сократить расходы, поскольку убытки за квартал оказались гораздо больше, чем того ожидалось.
Еще одной компанией, которая вчера смогла добиться отличных результатов на Уолл-стрит, стала фирма, работающая в сфере кибербезопасности, Mandiant.
Цена акций Mandiant выросла почти на 18% за торговую сессию после того, как появились сообщения о том, что Microsoft рассматривает возможность поглощения компании и что между ними ведутся переговоры на этот счет.
В последние годы кибератаки участились, и это потенциальное приобретение может помочь Microsoft улучшить защиту своих клиентов. В прошлом году технологический гигант приобрел еще две фирмы, занимающиеся кибербезопасностью, и пообещал потратить 20 млрд долларов на улучшение системы кибербезопасности в течение следующих пяти лет.
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