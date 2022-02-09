Microsoft рассматривает возможность поглощения фирмы, занимающейся кибербезопасностью

Февраль 09, 2022 16:53

Положительные отчеты по результатам деятельности британской жилищно-строительной компании Barratt и фармацевтической компании GSK поспособствовали позитивному началу дня для британских акций сегодня утром, в том числе и для индексов FTSE 100 и FTSE 250.

Это оптимистичное начало дня в Великобритании как бы продолжает вчерашний позитивный день, который мы наблюдали по другую сторону Атлантики. Уолл-стрит завершила вчерашнюю сессию ростом всех трех эталонных индексов, в основном за счет отличных отчетов Apple, Amazon, Microsoft и Tesla.

К сожалению, того же самого нельзя сказать о Meta Platforms, цена акций которой упала еще на 2,1% во время торговой сессии. Таким образом, всего за четыре торговые сессии цена акций Meta Platforms упала почти на 32%, в результате чего ее рыночная капитализация сократилась примерно на 280 млрд долларов.

Вчера мы писали о производителе велотренажеров Peloton Interactive, цена акций которого выросла на 21% во время торговой сессии в понедельник на фоне новости о возможном поглощении компании со стороны Nike и Amazon.

Вчера акции Peloton снова выросли, на этот раз более чем на 25%, после объявления о том, что нынешний генеральный директор и соучредитель Джон Фоули уходит в отставку, а на его место придет Барри Маккарти, бывший финансовый директор Spotify и Netflix. Peloton также объявила, что уволит примерно 20% своих сотрудников, чтобы сократить расходы, поскольку убытки за квартал оказались гораздо больше, чем того ожидалось.

Еще одной компанией, которая вчера смогла добиться отличных результатов на Уолл-стрит, стала фирма, работающая в сфере кибербезопасности, Mandiant.

Цена акций Mandiant выросла почти на 18% за торговую сессию после того, как появились сообщения о том, что Microsoft рассматривает возможность поглощения компании и что между ними ведутся переговоры на этот счет.

В последние годы кибератаки участились, и это потенциальное приобретение может помочь Microsoft улучшить защиту своих клиентов. В прошлом году технологический гигант приобрел еще две фирмы, занимающиеся кибербезопасностью, и пообещал потратить 20 млрд долларов на улучшение системы кибербезопасности в течение следующих пяти лет.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Mandiant, Daily – Диапазон данных: c 21 мая 2021 г. по 8 февраля 2022 г. по состоянию на 9 февраля 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Mandiant, Daily – Диапазон данных: c 30 апреля 2018 г. по 8 февраля 2022 г. по состоянию на 9 февраля 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

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