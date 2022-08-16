Сырая нефть дешевеет, пока медведи бьют по ценам на энергоносители

Август 16, 2022 12:07

Поскольку США находятся в технической рецессии, а Великобритания – стоит на ее пороге, медвежьи настроения обрушились на энергетические рынки, вызвав падение цен на сырую нефть и потенциально снизив инфляцию в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Если тенденция к снижению цен на сырую нефть сохранится, это, вероятно, создаст новые условия для мировой экономики, уменьшив инфляционное напряжение в ключевых секторах производства, продуктов питания и топлива. Федеральная резервная система может пересмотреть инфляционные ожидания и провести корректировки процентных ставок, что также может укрепить доллар США.

Сегодня Банк Канады объявит данные об изменении цен в годовом исчислении. В июне значение индекса потребительских цен (ИПЦ) достигло уровня в 6,2% и, как ожидается, вырастет до 6,7% в июле.

Трейдеры, работающие с GBP, переваривают последние данные по занятости в Великобритании: уровень безработицы не изменился по сравнению с первым кварталом и составил 3,8% за второй квартал. Согласно последним статистическим данным, рост среднего заработка увеличился с 4,3% в первом квартале до 4,7% во втором квартале.

Великобритания также опубликует последние данные об уровне инфляции завтра, в среду, 17 августа. Ожидается, что результат индекса потребительских цен за июль достигнет уровня в 9,8% по сравнению с 9,4% в июне. Поскольку инфляция в Великобритании так близка к двузначным цифрам, на Банке Англии лежит бремя придерживаться курса на повышение процентных ставок.

Завтра, в среду, 17 августа, Резервный банк Новой Зеландии опубликует обновленную информацию по денежно-кредитной политике. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую процентную ставку с 2,5% 3%, чтобы сдержать инфляцию, которая в июле выросла до 7,3%.

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