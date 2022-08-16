Центр поддержки Контакты Регистрация
arrow_forward
Начать торговлю
Платформы
Торговые платформы
Торговые инструменты
Продукты
Инструменты
Инструменты
Лучшие условия
Личные финансы New
Обучение
Аналитика
Партнерство
О нас
Центр поддержки
Регистрация
menu
  1. Home
  2. Аналитика
  3. Торговые новости
  4. Сырая нефть дешевеет, пока медведи бьют по ценам на энергоносители

Сырая нефть дешевеет, пока медведи бьют по ценам на энергоносители

Август 16, 2022 12:07

Поскольку США находятся в технической рецессии, а Великобритания – стоит на ее пороге, медвежьи настроения обрушились на энергетические рынки, вызвав падение цен на сырую нефть и потенциально снизив инфляцию в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Если тенденция к снижению цен на сырую нефть сохранится, это, вероятно, создаст новые условия для мировой экономики, уменьшив инфляционное напряжение в ключевых секторах производства, продуктов питания и топлива. Федеральная резервная система может пересмотреть инфляционные ожидания и провести корректировки процентных ставок, что также может укрепить доллар США.

Сегодня Банк Канады объявит данные об изменении цен в годовом исчислении. В июне значение индекса потребительских цен (ИПЦ) достигло уровня в 6,2% и, как ожидается, вырастет до 6,7% в июле.

Трейдеры, работающие с GBP, переваривают последние данные по занятости в Великобритании: уровень безработицы не изменился по сравнению с первым кварталом и составил 3,8% за второй квартал. Согласно последним статистическим данным, рост среднего заработка увеличился с 4,3% в первом квартале до 4,7% во втором квартале.

Великобритания также опубликует последние данные об уровне инфляции завтра, в среду, 17 августа. Ожидается, что результат индекса потребительских цен за июль достигнет уровня в 9,8% по сравнению с 9,4% в июне. Поскольку инфляция в Великобритании так близка к двузначным цифрам, на Банке Англии лежит бремя придерживаться курса на повышение процентных ставок.

Завтра, в среду, 17 августа, Резервный банк Новой Зеландии опубликует обновленную информацию по денежно-кредитной политике. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую процентную ставку с 2,5% 3%, чтобы сдержать инфляцию, которая в июле выросла до 7,3%.

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Автор финансовых текстов

Сара Фенвик обладает опытом работы в журналистике и средствах массовой информации. Она работала корреспондентом, освещая новости Швейцарской фондовой биржи, а также на протяжении 15 лет является автором текстов в сфере финансов и экономики.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova