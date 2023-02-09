Медь: товар-темная лошадка?
Хотя торговля медью и изменения цен на этот металл редко попадают в заголовки самых популярных финансовых новостных изданий, мало кто из аналитиков станет отрицать серьезный потенциал этого товара. Да, медь стоит на третьем месте после золота и серебра, когда речь заходит о ценности, но иногда и «аутсайдер» может скрывать интересные сюрпризы.
В нашей статье вы найдете полезную информацию о торговле медью, которая поможет вам решить, хотите ли вы воспользоваться этим вариантом.
Общие сведения о меди
Медь встречается в природе как в соединениях, так и в самородном виде. Археологи находили артефакты из меди во многих регионах мира, причем самые старые из них датируются 8000 годом до нашей эры. В римскую эпоху поставки меди шли с острова Кипр. Статуя Свободы, один из самых знаменитых символов США, сделана из меди и весит более 170 000 фунтов.
Согласно данным, опубликованным Управлением международной торговли Министерства торговли США, Чили является крупнейшим производителем меди в мире, на долю которого приходится почти треть мирового производства. США и Индонезия занимают второе и третье место по объему производства после Чили.
Использование меди в быту
Медь присутствует в обычной домашней электропроводке, сантехнике и бытовой технике, всего около 200 кг. В рядовом автомобиле присутствует около 30 кг меди. Медь на 100% пригодна для вторичной переработки, и некоторые эксперты предполагают, что 80% когда-либо произведенной меди используется по сей день.
Металлические сплавы создаются в процессе смешивания различных металлов. Бронза и латунь — два самых известных сплава, изготавливаемых из меди. Медь используется в компьютерах для повышения производительности микросхем: для облегчения передачи как электрических, так и тепловых сигналов. Медь используется в электрических цепях из-за ее превосходной способности проводить электричество без перегрева.
Медь как сырьевой товар на рынках
Цена на медь всегда была нестабильна. Когда пандемия коронавируса начала охватывать мир и правительства ввели ограничения, ее цена упала до 2,2 доллара США за фунт, достигнув уровня 4-летнего минимума. Тем не менее, следующие месяцы были благоприятными для этого товара: его цена выросла и 1 марта 2022 года достигла многолетнего максимума, торгуясь на уровне 4,7 доллара США за фунт.
Несмотря на неспокойный период в ноябре и декабре 2022 года, в январе 2023 года цена на медь выросла, достигнув отметки 4,2 доллара США за фунт 26 января. Цена на медь выросла на 8,3% за последние три месяца, в то время как с начала года она выросла на 7,1%, согласно статистике, предоставленной Marketwatch.
Прогноз цены на медь
В беседе с CNBC аналитики подчеркнули, что мировые рынки, вероятно, пострадают от дефицита меди в 2023 году. Дефицит может увеличиться из-за возрастающих сложностей в цепочке поставок из Южной Америки, а также усилением давления со стороны спроса.
Тем не менее, некоторые аналитики предполагают, что в последнее время цены не демонстрировали заметный рост, несмотря на то, что Китай отказался от ограничений, связанных с COVID-19. Экономисты Института международных финансов в беседе с Business Insider заявили: «что бы ни происходило в Китае, нет никаких признаков сворачивание политики нулевой терпимости к COVID-19, что ускоряет глобальный рост, исходя из цен на сырьевые товары. Цены на нефть не растут, а цены на медь падают по мере того, как утихает первоначальный ажиотаж по поводу возобновления работы экономики Китая. Грядет глобальная рецессия».
Согласно прогнозам Goldman Sachs, в 2023 году цена на медь будет колебаться на уровне 9 750 долларов США за тонну, а затем в 2024 году вырастет до уровня около 12 000 долларов США за тонну. Экономисты Goldman Sachs предположили, что Чили, вероятно, будет производить меньше меди с 2023 по 2025 год.
Отчет, опубликованный Банком Америки в конце декабря, показал, что его аналитики проявляют осторожный оптимизм в отношении меди. В своем отчете они отметили: «мы считаем, что в 2023 году цены в среднем составят 7500 долларов США за тонну (3,40 доллара США за фунт) в первом квартале, а затем в 4 квартале 2023 года поднимутся до уровня около 10 000 долларов США за тонну (4,53 доллара США за фунт).
Способы снизить риск при торговле
Вы, наверное, знаете, что трейдинг связан с риском. Торговые стратегии не всегда работают так, как мы этого хотим. Если рынки движутся против вас, вы можете понести значительные убытки, что повлияет на ваши финансовые цели. У начинающего трейдера больше шансов на совершение ошибок и просчетов.
Если вы хотите избежать ненужных сюрпризов, вам следует изучать торговлю и учиться использовать имеющиеся в вашем распоряжении инструменты управления рисками. Чувство уверенности в своих действиях и стратегиях должно быть одной из ваших главных целей. Используя инструменты управления рисками, такие как ордера стоп-лосс и максимальную просадку, вы гарантированно не поставите под угрозу больше средств, чем нужно.
Учитесь перед началом торговли
Если вы не уверены, как использовать такие инструменты, лучше изучить то, как они работают и как они могут помочь вам в достижении ваших целей. Вам доступно огромное количество семинаров, вебинаров и электронных книг, подготовленных экспертами. Не упустите возможность узнать больше о секретах торговли до того, как вы начнете использовать реальные средства.
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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.