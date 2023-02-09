Медь: товар-темная лошадка?

Февраль 09, 2023 19:29

Хотя торговля медью и изменения цен на этот металл редко попадают в заголовки самых популярных финансовых новостных изданий, мало кто из аналитиков станет отрицать серьезный потенциал этого товара. Да, медь стоит на третьем месте после золота и серебра, когда речь заходит о ценности, но иногда и «аутсайдер» может скрывать интересные сюрпризы.

В нашей статье вы найдете полезную информацию о торговле медью, которая поможет вам решить, хотите ли вы воспользоваться этим вариантом.

Общие сведения о меди

Медь встречается в природе как в соединениях, так и в самородном виде. Археологи находили артефакты из меди во многих регионах мира, причем самые старые из них датируются 8000 годом до нашей эры. В римскую эпоху поставки меди шли с острова Кипр. Статуя Свободы, один из самых знаменитых символов США, сделана из меди и весит более 170 000 фунтов.

Согласно данным, опубликованным Управлением международной торговли Министерства торговли США, Чили является крупнейшим производителем меди в мире, на долю которого приходится почти треть мирового производства. США и Индонезия занимают второе и третье место по объему производства после Чили.

Использование меди в быту

Медь присутствует в обычной домашней электропроводке, сантехнике и бытовой технике, всего около 200 кг. В рядовом автомобиле присутствует около 30 кг меди. Медь на 100% пригодна для вторичной переработки, и некоторые эксперты предполагают, что 80% когда-либо произведенной меди используется по сей день.

Металлические сплавы создаются в процессе смешивания различных металлов. Бронза и латунь — два самых известных сплава, изготавливаемых из меди. Медь используется в компьютерах для повышения производительности микросхем: для облегчения передачи как электрических, так и тепловых сигналов. Медь используется в электрических цепях из-за ее превосходной способности проводить электричество без перегрева.

Медь как сырьевой товар на рынках

Цена на медь всегда была нестабильна. Когда пандемия коронавируса начала охватывать мир и правительства ввели ограничения, ее цена упала до 2,2 доллара США за фунт, достигнув уровня 4-летнего минимума. Тем не менее, следующие месяцы были благоприятными для этого товара: его цена выросла и 1 марта 2022 года достигла многолетнего максимума, торгуясь на уровне 4,7 доллара США за фунт.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Copper (1,000 фунтов)/ USX, Monthly – Диапазон данных: 1 декабря 2017 г. – 9 февраля 2023 г. по состоянию на 9 февраля 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



Несмотря на неспокойный период в ноябре и декабре 2022 года, в январе 2023 года цена на медь выросла, достигнув отметки 4,2 доллара США за фунт 26 января. Цена на медь выросла на 8,3% за последние три месяца, в то время как с начала года она выросла на 7,1%, согласно статистике, предоставленной Marketwatch.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Copper (1,000 фунтов)/ USX, Daily – Диапазон данных: 1 октября 2022 г. – 9 февраля 2023 г. по состоянию на 9 февраля 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



Прогноз цены на медь

В беседе с CNBC аналитики подчеркнули, что мировые рынки, вероятно, пострадают от дефицита меди в 2023 году. Дефицит может увеличиться из-за возрастающих сложностей в цепочке поставок из Южной Америки, а также усилением давления со стороны спроса.

Тем не менее, некоторые аналитики предполагают, что в последнее время цены не демонстрировали заметный рост, несмотря на то, что Китай отказался от ограничений, связанных с COVID-19. Экономисты Института международных финансов в беседе с Business Insider заявили: «что бы ни происходило в Китае, нет никаких признаков сворачивание политики нулевой терпимости к COVID-19, что ускоряет глобальный рост, исходя из цен на сырьевые товары. Цены на нефть не растут, а цены на медь падают по мере того, как утихает первоначальный ажиотаж по поводу возобновления работы экономики Китая. Грядет глобальная рецессия».

Согласно прогнозам Goldman Sachs, в 2023 году цена на медь будет колебаться на уровне 9 750 долларов США за тонну, а затем в 2024 году вырастет до уровня около 12 000 долларов США за тонну. Экономисты Goldman Sachs предположили, что Чили, вероятно, будет производить меньше меди с 2023 по 2025 год.

Отчет, опубликованный Банком Америки в конце декабря, показал, что его аналитики проявляют осторожный оптимизм в отношении меди. В своем отчете они отметили: «мы считаем, что в 2023 году цены в среднем составят 7500 долларов США за тонну (3,40 доллара США за фунт) в первом квартале, а затем в 4 квартале 2023 года поднимутся до уровня около 10 000 долларов США за тонну (4,53 доллара США за фунт).

Способы снизить риск при торговле

Вы, наверное, знаете, что трейдинг связан с риском. Торговые стратегии не всегда работают так, как мы этого хотим. Если рынки движутся против вас, вы можете понести значительные убытки, что повлияет на ваши финансовые цели. У начинающего трейдера больше шансов на совершение ошибок и просчетов.

Если вы хотите избежать ненужных сюрпризов, вам следует изучать торговлю и учиться использовать имеющиеся в вашем распоряжении инструменты управления рисками. Чувство уверенности в своих действиях и стратегиях должно быть одной из ваших главных целей. Используя инструменты управления рисками, такие как ордера стоп-лосс и максимальную просадку, вы гарантированно не поставите под угрозу больше средств, чем нужно.

Учитесь перед началом торговли

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.