РБНЗ примет решение по процентным ставкам, хотя мандат банка находится под вопросом

Ноябрь 28, 2023 14:48

Решение Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке станет одним из главных финансовых событий на этой неделе. РБНЗ стал одним из первых крупных центральных банков, ужесточивших свою денежно-кредитную политику, а также одним из первых, кто приостановил повышение стоимости заимствований.

Мандат РБНЗ находится под вопросом, поскольку новое правительство выразило намерение «внести поправки в Закон о Резервном банке Новой Зеландии 2021 года, чтобы устранить двойной мандат в отношении инфляции и занятости, чтобы сосредоточить денежно-кредитную политику только на ценовой стабильности», согласно сообщению Reuters.

Из других новостей сегодня цены на нефть немного выросли, поскольку трейдеры считают, что ОПЕК+ может продлить и усилить сокращение добычи нефти в ответ на снизившийся спрос. Стоит отметить, что ОПЕК+ перенесла встречу на 30 ноября, поскольку, по данным агентства Reuters, возникли разногласия по поводу целей добычи нефти для африканских производителей.

Решение Новой Зеландии по процентной ставке

В среду утром совет управляющих РБНЗ проведет собрание, чтобы принять решение по процентным ставкам. Большинство экономистов ожидают, что центральный банк Новой Зеландии сохранит ставку на прежнем уровне, поскольку последние данные по инфляции и другие отчеты, вероятно, оправдают такой курс действий.

Согласно отчетам, опубликованным РБНЗ в предыдущие месяцы, совет ожидает, что общая инфляция вернется к целевому диапазону во второй половине 2024 года.

Аналитики ASB Bank в отчете, опубликованном 27 ноября, написали: «Мы не ожидаем существенных изменений в посланиях РБНЗ. Тем не менее, РБНЗ, вероятно, чуть расслабится, поняв что достаточно ужесточила политику, на основе потока новостей с октября, которые включают более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции».

В прошлом месяце новозеландский доллар третье место по результативности среди валют G10. Валютные аналитики предполагают, что на стоимость новозеландского доллара может повлиять заявление РБНЗ после заседания, которое, возможно, покажет, готов ли банк к очередному повышению ставок в 2024 году или продолжит следовать стратегии более низких ставок.

Отчет по ИПЦ в Австралии за октябрь

В среду утром Австралийское бюро статистики опубликует данные по ИПЦ в стране, зафиксированном в октябре. Экономисты предполагают, что в октябре общая инфляция может упасть до 5,5% в годовом исчислении, что немного ниже сентябрьского показателя.

Глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок заявила журналистам Bloomberg, что «более существенное ужесточение денежно-кредитной политики является правильным ответом на инфляцию, которая возникает в результате превышения совокупного спроса над потенциалом экономики для удовлетворения этого спроса».

Глава Банка Англии: снижение инфляции требует упорной работы

Глава Банка Англии Эндрю Бэйли заявил журналистам, что для снижения инфляции до целевого диапазона в 2%, установленного Банком Англии, потребуется «приложить немалые усилия». Бэйли отметил, что нынешнее снижение инфляции можно объяснить замедлением роста цен на энергоносители, зафиксированного в прошлом году.

«Остальное необходимо сделать с помощью политики и денежно-кредитной политики. И политика в данный момент проводится, как я называю, ограничительным образом – она ограничивает экономику. Второе составляющее — это тяжелая работа, и, очевидно, мы не хотим причинить больший ущерб», — заявил глава Банка Англии.

Инфляция может вернуться к 2% к концу 2025 года, при этом некоторые аналитики предполагают, что первое снижение ставок может произойти в сентябре 2024 года. На прошлой неделе Эндрю Бэйли сообщил Комитету казначейства, что еще слишком рано обсуждать снижение ставок, которое может поставить под угрозу текущие результаты денежно-кредитной политики Банка Англии.

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.