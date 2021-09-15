Компания Inditex представила результаты за квартал

Сентябрь 15, 2021 15:45

Вчера внимание рынка было приковано к публикации данных по инфляции в США: ежемесячный показатель вырос на 0,3%, что на 10% меньше, чем ожидалось. Годовой индекс потребительских цен также оказался на 10% ниже ожидаемых, составив 5,3%.

Во время сегодняшней торговой сессии также были опубликованы данные по CPI Великобритании, Франции и Италии. Индекс потребительских цен в Великобритании оказался выше, чем того ожидали аналитики, в то время как во Франции и Италии индекс либо оправдал ожидания, либо оказался немного лучше прогнозов.

Кроме этого, стали известны различные макроэкономические данные Китая, которые еще раз подчеркнули замедление темпов роста экономики.

В частности, индекс промышленного производства и розничные продажи в Китае не оправдали ожидания рынка, составив 5,3% и 2,5% по сравнению с ожидаемыми 5,8% и 7% соответственно. Стоит отметить, что эти данные оказались не только хуже прогнозных, но и значительно ниже показателей предыдущего месяца второй раз подряд.

Замедление восстановления экономики отчасти объясняется проблемами, вызванными распространением штамма «Дельта», а также неопределенностью, вызванной ростом инфляции и возможным началом постепенного сворачивания программ выкупа активов.

На данный момент негативные макроэкономические данные не отразились на доходах компаний и на сегодняшней торговой сессии это еще раз подтвердили квартальные результаты текстильного гиганта Inditex.

Группа, в которую входят такие бренды, как Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho и Bershka, сообщила, что за первое полугодие она получила чистую прибыль в размере 1 272 млн евро. Для сравнения в прошлом году за тот же период компания понесла убытки в размере 195 млн евро после того, как ее продажи выросли на 49% по сравнению с продажами в 2020 году.

Эти результаты подтверждают восстановление компании: результаты за первый квартал оказались положительными, а во втором квартале благодаря онлайн-продажам она получила прибыль в 850 млн евро.

На дневном графике видно, что, хотя долгосрочный тренд остается бычьим, в течение последних недель цена торгуется в диапазоне между 28,5 и 30,20 евро за акцию. Цена находится в консолидации после того, как, установив годовые максимумы, она совершила падение в июне и июле.

Положительные результаты за квартал могут положить начало восходящему импульсу, если цена, наконец, сможет преодолеть текущий уровень сопротивления. Хотя исключать возможность дальнейшего падения нельзя, поскольку, если настроения относительно будущего экономики продолжат ухудшаться, то это может отрицательно сказаться на продажах в ближайшие месяцы. Стоит внимательно следить за тем, упадет ли цена ниже текущих уровней поддержки или нет.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Inditex, Daily – Диапазон данных: 3 августа 2020 г. по 15 сентября 2021 г. по состоянию на 15 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: -17.20%

2019: 40.71%

2018: -23.05%

2017: -10.44%

2016: 2.33%

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