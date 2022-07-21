Торговые новости для начинающих: Какие новости читают трейдеры?

Июль 21, 2022 16:42

В этой статье мы расскажем о:

предвзятости восприятия,

интерпретации различных типов финансовых новостей,

критическом анализе и простом принятии новостей,

и определении времени для совершения сделок и инвестиций на основе новостей.

Какую новость вы хотите услышать первой: хорошую или плохую?

Обычно, когда вам задают такой вопрос, у вас есть выбор. С финансовыми новостями выбор не так однозначен, а ответ очень сильно зависит от источника и типа статьи, которую вы читаете. Является ли новость хорошей или плохой, также зависит от ваших личных предубеждений. Они могут зависеть от формы сделок и инвестиций, в которых вы заинтересованы или уже совершили, или от ваших собственных финансовых целей.

Предвзятость восприятия возникает, когда вы читаете исключительно те новостные статьи, которые совпадают с вашей оценкой финансового положения.

Например, вы считаете, что акции, которые вы уже купили, принесут хорошие дивиденды за квартал. Данное мнение вы сформировали, прочитав статью из надежного источника, в которой говорится, что в этот период продажи продукта X шли хорошими темпами. Затем вы ищете информацию о «продажах продукта X» и читаете больше новостных статей о том, насколько хорошо он продается. Это укрепляет вашу уверенность в том, что компания выплатит хорошие дивиденды. Из-за предвзятости восприятия вы можете намеренно игнорировать другие новостные статьи, в которых обсуждаются различные аспекты, влияющие на стоимость акций, такие как падение продаж других продуктовых линеек или увеличение выплат для погашения задолженностей.

Предвзятость естественна, и не будь у нас собственного подхода, нам было бы сложно принимать решения по открытию позиций. Осознание собственной предвзятости важно для эффективного управления рисками: вы сможете более объективно выставлять стоп-лоссы при торговле или диверсифицировать свои пакеты акций при инвестировании в фондовые рынки. Даже если вы твердо верите информации в новостной статье и в свои финансовые цели, не стоит забывать о рыночном риске.

Типы новостей

Существует два основных типа финансовых новостей: серьезные новости и развлекательные новости. В категорию серьезных новостей попадают данные экономических показателей, таких как розничные продажи; освещение корпоративных юридических дел; выпуск важных новых продуктов; весомые геополитические события; и финансовые отчеты, публикуемые компаниями.

Категория развлекательных новостей включает статьи-мнения; интервью; комментарий; размышления/гипотезы; биографические справки о деловых личностях; и обзоры характеристик и эффективности продукта.

Серьезные новости

Серьезные новости в MetaTrader 5 представлены следующим образом:

Источник: Admirals MetaTrader 5, Календарь по состоянию на 21 июля 2022 г.

Здесь представлены данные экономических индикаторов, которые сообщают трейдерам важную информацию о спросе и предложении, помогая им, например, сформировать мнение относительно будущих уровней цен на различные товары.

К серьезным новостям также относятся отчеты о прибылях и убытках компаний, отставка или прием на работу высших должностных лиц компании, а также реакция на геополитические события.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Новости по состоянию на 21 июля 2022 г.

Развлекательные новости

Второстепенные новости основываются не столько на фактах и цифрах, сколько на мнениях, человеческом интересе и домыслах. Этот тип новостей стирает грань между развлечением и важной информацией и стремится вызвать эмоциональный отклик. Такие новостные статьи сложнее применить непосредственно в трейдинге и инвестировании, темы могут быть не связаны с финансовым инструментом напрямую.

Критический анализ и простое принятие новостей

Просто принимать то, что вы читаете в новостях за правду, – распространенная ошибка. Критическое мышление очень важно, поскольку то, что вы читаете, может повлиять на ваши торговые или инвестиционные решения. Один способ анализа новостей – определить, серьезные это новости или развлекательные и насколько они значимы с точки зрения реакции рынка. Другой способ – перепроверить одни и те же новости с помощью разных источников.

Качество источника

Не все источники одинаково надежны. Проверьте источник на предмет качества, срока существования, опыта и предвзятости. Да, у новостных источников тоже есть свои предубеждения.

Проверка фактов

Провести проверку фактов (фактчекинг) в Интернете довольно просто, когда речь идет о серьезных новостях, потому что эти статьи основаны на объявлениях государственных служб, таких как государственные статистические управления.

Например, когда правительство США объявляет данные о росте ВВП, оно публикует информацию на веб-сайте Бюро экономического анализа. Проверка фактов поможет вам определить, надежен ли источник или нет.

Определение времени для совершения сделок на основе новостей

Нет никаких сомнений в том, что трейдеры и инвесторы должны внимательно следить за новостями. Факты и цифры помогут вам принимать торговые и инвестиционные решения. Развлекательные новости могут предоставить полезную справочную информацию, но это не лучший источник информации, на основании которого стоит формировать ваши торговые и инвестиционные решения.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.