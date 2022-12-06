Валюты Австралии, Японии и решение РБА по процентной ставке

Декабрь 06, 2022 13:37

Как и ожидалось, Резервный банк Австралии (РБА) повысил официальную процентную ставку на 0,25% до 3,1%, укрепив австралийский доллар по отношению к иене. Уже восьмой месяц подряд РБА ужесточает денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию, которая в последний раз наблюдалась на уровне 7,3%.

Подняв процентную ставку до уровня 10-летних максимумов, ястребиная политика в Австралии существенно отличается от голубиного подхода Японии; это оказывает давление на иену в то время, когда инфляция подталкивает цены на экспортируемые товары из Австралии вверх. Япония является вторым по величине экспортным рынком для Австралии, и с точки зрения цен на продукты питания и сырье, обменный курс AUDJPY в настоящее время благоприятствует австралийскому доллару.

Потребительские расходы Японии сокращаются?

В октябре расходы домохозяйств Японии снизились с 2,3% до 1,2% в годовом исчислении. Средние денежные доходы также упали до 1,8% в октябре по сравнению с 2,1% в прошлом году. Означает ли это, что потребительские расходы в Японии сокращаются?

«Импорт» инфляции вместе товарами из Австралии и других стран может усилить давление на Банк Японии, который может всерьез рассмотреть возможность повышения процентных ставок. С другой стороны, оплата сверхурочных в Японии выросла на 7,9% в октябре по сравнению с 6,7% в прошлом году. В октябре безработица находилась на уровне 2,6%, что свидетельствует о сильном рынке труда в Японии.

Горнодобывающий сектор восстанавливается после пандемии?

Рынок экспорта Австралии чрезвычайно важен для общего экономического роста, поскольку страна в значительной степени зависит от горнодобывающего сырья. Австралия является одним из крупнейших в мире экспортеров угля, бокситов, глинозема, железной руды, никеля, серебра, свинца и золотой руды.

По оценкам, рост мирового рынка никеля вырастет с 22 млрд долларов США в 2019 году до 81 млрд долларов США в 2030 году. Прогнозируется, что международный рынок алюминия вырастет со 123 млрд долларов США в 2019 году до 216 млрд долларов США в 2030 году.

Теперь, когда пандемия COVID-19 отступает, горнодобывающая промышленность Австралии восстанавливается, и это может стать основным фактором роста в среднесрочной перспективе. Мы узнаем больше о темпах роста ВВП Австралии в среду, когда будут опубликованы результаты за третий квартал.

Согласно прогнозам, в третьем квартале рост ВВП на 0,7% по сравнению с 0,9% ранее. Ожидается, что в годовом исчислении в третьем квартале ВВП Австралии вырастет на 6,2% по сравнению с 3,6% за аналогичный период прошлого года.

Хорошей новостью как для Японии, так и для Австралии является то, что цены на сырую нефть недавно опустились ниже 80 долларов США за баррель. Это дает надежду на то, что по крайней мере один из двигателей инфляции замедляется.

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