ИПЦ в Великобритании неожиданно вырос, фунт стерлингов укрепился по отношению к доллару США

Январь 17, 2024 16:47

Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре неожиданно вырос до 4%, в то время как экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения до 3,8%. Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продукты питания, энергоносители, алкоголь и табачные изделия, составила 5,1% в годовом исчислении, превысив прогноз в 4,9%. Национальная статистическая служба (ONS) заявила, что рост инфляции в декабре был вызван повышением пошлин на табачные изделия.

Рост показателей инфляции вызывает вопросы по поводу подхода Банка Англии (BoE) к снижению процентных ставок после их повышения до самого высокого уровня за последние 16 лет. В результате в среду утром фунт вырос по отношению к доллару США на 0,3%.

Министр финансов Джереми Хант заявил: «Как и в США, Франции и Германии, инфляция не снижается по прямой линии, но наш план работает, и мы должны его придерживаться. Мы приняли трудные решения по процентной ставке и самый тяжелый период остается позади, поэтому нам необходимо придерживаться выбранного нами курса, включая ускорение роста за счет более выгодных уровней налогов».

ВВП Китая в 2023 году вырастет, превзойдя ожидания

Исследование, опубликованное Национальным бюро статистики (НБС), показало, что китайская экономика выросла на 5,2% в 2023 году, хотя восстановление оказалось гораздо более трудным, чем ожидалось. Экономисты отметили, что более низкий, чем ожидалось, спрос и кризис в секторе недвижимости сыграли свою роль в борьбе экономики за достижение допандемического уровня.

Экономисты НБС отметили: «В настоящее время уровень государственного долга нашей страны и уровень инфляции низкие, а инструментарий политики постоянно пополняется». Кан, представитель НБС, отметил: «Налогово-бюджетная, денежно-кредитная и другие политики имеют довольно большое пространство для маневра, и существуют условия и пространство для активной реализации макрополитики».

Ранее на этой неделе Народный банк Китая (НБК) оставил процентные ставки без изменений, хотя некоторые экономисты ожидали их снижения. Аналитики Moody’s Analytics заявили: «Поэтапное развертывание поддержки с середины года мало что изменило. Очевидно, что экономика Китая нуждается в дополнительных стимулах. Прямая поддержка домохозяйств могла бы стать необходимым действенным шагом, но перспектива такой поддержки в последние годы не давала чиновникам покоя. Вместо этого смягчение денежно-кредитной политики и выпуск новых долговых обязательств для инфраструктурных, энергетических и производственных проектов выглядят более вероятными».

МВФ: экономика США сохраняет устойчивость, несмотря на повышение ставок

Заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинатх рассказала журналистам в Давосе, что экономика США уже ощутила 75% эффекта от повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Гопинатх отметила: «Мы должны признать, что экономика сохраняет устойчивость, несмотря на повышение ставок, которое мы наблюдали... по нашим оценкам, в США около трех четвертей, или 75%, эффекта уже воплощено, а оставшаяся часть придется на этот год».

Отчет о розничных продажах в США за декабрь 2023 г.

Бюро переписи населения США опубликует отчет о розничных продажах за декабрь в четверг. Аналитики рынка ожидают, что розничные продажи вырастут на 0,4% в годовом исчислении, причем этот показатель, вероятно, будет немного выше ноябрьского показателя. В 2023 году розничные продажи в США демонстрировали положительные темпы роста в девяти из двенадцати месяцев года.

В сочетании с отчетом о промышленном производстве оптимистичные данные по розничным продажам могут позволить политикам ФРС сохранить ограничительную позицию денежно-кредитной политики, в то время как слабый отчет может укрепить аргументы в пользу снижения ставок в марте.

Отчет о розничных продажах в Великобритании за декабрь 2023 г.

В пятницу Национальная статистическая служба (ONS) опубликует отчет о розничных продажах Великобритании за декабрь. Аналитики предполагают, что розничные продажи выросли на 1,1% в годовом исчислении, но прогнозируют падение на 0,5% в месячном исчислении.

Ранее в январе Британский консорциум розничной торговли (BRC) сообщил, что расходы в денежном выражении в декабре были на 1,7% выше в годовом исчислении, зафиксировав падение покупок с учетом инфляции. Экономисты BRC отметили, что «праздничный период не смог компенсировать трудный год для роста розничных продаж, поскольку слабая уверенность потребителей продолжала сдерживать расходы».

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