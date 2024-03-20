Рынки сосредоточены на решениях ФРС и Банка Англии по ставкам, падении ИПЦ Великобритании

Март 20, 2024 15:02

Решения Федеральной резервной системы США (ФРС) и Банка Англии по процентным ставкам выделяются среди множества важных финансовых новостей этой недели, поскольку для инвесторов и трейдеров важно понять, как эти два крупнейших центральных банка планируют скорректировать свою денежно-кредитную политику.

Текущая неделя началась с повышения Банком Японии краткосрочных процентных ставок с -0,1% до 0% до 0,1% впервые за многие годы, что стало поворотным моментом в его стратегии. В результате этого знакового решения японская иена на данный момент торгуется около четырехмесячного минимума по отношению к доллару США.

Решение Федеральной резервной системы по процентной ставке

Совет ФРС объявит свое решение по процентным ставкам в среду. Экономисты предполагают, что ФРС не будет снижать стоимость заимствований после заседания совета директоров и, вероятно, будет ждать более конкретных доказательств нисходящей траектории инфляции в стране.

Инструмент CME FedWatch, похоже, подтверждает вышеупомянутый прогноз, поскольку указывает на 99%-ную вероятность того, что базовая процентная ставка останется неизменной. В беседе с CBS News экономисты Commonwealth Financial Network заявили: «На этой неделе всеобщее внимание будет приковано к ФРС, которая завершит свое мартовское заседание в среду днем. В начале года мы стали свидетелями неоднозначных экономических данных. Будет интересно посмотреть, как ФРС отреагирует на это, особенно во время пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла после заседания».

Экономисты Goldman Sachs прогнозируют три сокращения в 2024 году вместо четырех, которые они прогнозировали ранее.

Решение Банка Англии по процентной ставке

Ожидается, что Комитет по денежной политике (MPC) Банка Англии объявит о своем решении по ставке в четверг. Так называемый «Суперчетверг», вероятно, не преподнесет существенных изменений в денежно-кредитной политике, поскольку экономисты предполагают, что Банк Англии готов сохранить стоимость заимствований на текущем уровне 16-летнего максимума.

Yahoo Finance цитирует рыночных аналитиков Nomura, которые заявили: «Рыночные цены для ЕЦБ и, в меньшей степени, для Банка Англии в основном определяются ожиданиями относительно ставок ФРС. Участники рынка считают, что другие центральные банки «боятся действовать первыми», но мы считаем, что макроэкономические циклы в США и Европе начинают различаться, что оправдывает действия ЕЦБ и Банка Англии по снижению ставок независимо от ФРС».

Экономисты Deutsche Bank отметили: «Учитывая более слабые рост, инфляцию и данные по заработной плате, мы считаем, что результат голосования 8-1 теперь выглядит более вероятным — поскольку внешний член Комитета [Свати] Дхингра голосует за снижение ставок. На данный момент мы придерживаемся нашего мнения о первом снижении ставок в мае. Но мы уже не так сильно уверенны в этом, особенно из-за отсутствия сигналов со стороны MPC о том, когда может начаться снижение ставок».

ИПЦ в Великобритании снизился в феврале

В феврале индекс потребительских цен в Великобритании упал до 3,4%, хотя аналитики ожидали, что инфляция составит 3,5%. Следует отметить, что индекс потребительских цен Великобритании в январе составил 4%. Февральский показатель является самым низким с сентября 2021 года. Отчет Национальной статистического управления (ONS) также показал, что базовый индекс потребительских цен (без учета энергии, табака, алкоголя и продуктов питания) упал до 4,5% с 5,1% в январе.

Канцлер Великобритании Джереми Хант заявил, что «это закладывает фундамент для улучшения экономических условий, которые могут позволить добиться дальнейшего прогресса в реализации наших амбиций по стимулированию экономического роста». В среду утром британский фунт ослаб по отношению к своим конкурентам, так как индекс потребительских цен оказался ниже, чем ожидалось, в результате чего Банк Англии может рассмотреть возможность снижения стоимости заимствований раньше, чем ожидалось.

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