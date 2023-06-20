Индекс потребительских цен в Великобритании в центре внимания, НБК снизил ставку

Июнь 20, 2023 14:55

Отчет по CPI в Великобритании, который должен быть опубликован в среду, станет одним из самых важных финансовых отчетов этой недели. Ожидается, что в четверг станет известно решение Банка Англии по процентной ставке, которое будет тщательно изучено рыночными аналитиками.

Народный банк Китая (НБК) смягчил свою денежно-кредитную политику, как и ожидало большинство экономистов. Некоторые политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) подчеркнули, что центральный банк еврозоны должен провести новое повышение стоимости заимствований в следующем месяце.

Отчет по CPI в Великобритании за май

Утром в среду у рыночных аналитиков будет возможность тщательно изучить данные по инфляции в Великобритании, опубликованные Национальной статистической службой (ONS). Экономисты прогнозируют, что ИПЦ в мае составит 8,5% в годовом исчислении. Если прогноз подтвердится, это будет означать, что общая инфляция снизилась на 0,2% по сравнению с апрельским показателем.

Совет директоров Банка Англии ожидает, что к концу 2023 года инфляция снизится до 5%, в то время как его аналитики ожидают, что рост потребительских цен достигнет целевого уровня банка в 2% к концу 2024 года. Следует отметить, что в четверг правление Банка Англии объявит свое решение по процентной ставке, при этом экономисты предполагают, что возможно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Решение Народного банка Китая по ставке

Правление НБК снизило базовую ставку по годовому кредиту на 10 базисных пунктов с 3,65% до 3,55% и базовую ставку по пятилетнему кредиту на 10 базисных пунктов с 4,3% до 4,2% — впервые за последние десять месяцев.

Изменение денежно-кредитной политики китайского центрального банка было ожидаемо экономистами, поскольку последние финансовые данные показали, что местная экономика с трудом набирает обороты.

Розничные продажи в Канаде выросли в апреле?

В среду Статистическое управление Канады поделится информацией о розничных продажах в стране в апреле. Экономисты предполагают, что в апреле розничные продажи по всей стране выросли на 0,2% в месячном исчислении, вернувшись к росту после падения на 1,4% в марте.

Несколько дней назад Совет по конференциям Канады (CBoC) опубликовал отчет, в котором отмечается, что индекс потребительских расходов показал падение покупок в первую неделю апреля, но устойчивый рост в течение остальной части месяца. В отчете CBoC упоминается: «Общий рост может указывать на то, что люди считают, что повышение процентных ставок, достигло своего пика, соответственно, теперь они могут совершать больше покупок, а не заниматься сбережениями».

Следует отметить, что, хотя Банк Канады пообещал приостановить ужесточение денежно-кредитной политики, он был вынужден повысить процентные ставки в начале месяца, когда отчеты показали, что экономика перегревается.

Политики ЕЦБ комментируют стоимость заимствований

Двое политиков ЕЦБ предположили, что увеличение стоимости заимствований было бы уместным, основываясь на последних отчетах о финансовых данных.

Изабель Шнабель сказала: «Тот факт, что мы недооценили устойчивость инфляции в прошлом году, повышает шансы того, что мы недооцениваем инфляцию и сегодня. Таким образом, нам необходимо продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока мы не увидим убедительных доказательств того, что изменения в базовой инфляции согласуются с возвращением общей инфляции к целевому уровню 2%».

Питер Казимир, еще один член правления ЕЦБ, отметил, что слишком раннее прекращение повышения процентных ставок представляет гораздо более значительный риск, чем чрезмерное ужесточение. Казимир также сказал, что «риски роста инфляции по-прежнему значительны из-за ситуации на рынке труда, цен на продукты питания, размеров прибыли».

Goldman Sachs снизил прогноз по ВВП Китая

Goldman Sachs (GS), один из крупнейших инвестиционных банков в мире, объявил о снижении прогноза по темпам роста ВВП Китая в 2023 году. Аналитики GS понизили прогноз роста с 6,0% до 5,4%, предположив, что грядут дальнейшие экономические потрясения.

В примечании GS упоминается: «Поскольку импульс от возобновления работы экономики быстро ослабевает, среднесрочные проблемы, такие как демография, многолетний спад на рынке недвижимости, скрытые долговые проблемы местных органов власти и геополитическая напряженность, могут начать оказывать более сильное влияние на перспективы роста Китая».

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